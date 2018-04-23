IMF副總裁支持日本觀點 稱TPP優於雙邊協議

路透社報導指出，國際貨幣基金組織 (IMF) 副總裁古澤滿宏支持日本呼籲美國重新加入跨太平洋夥伴關係協定 (TPP) 的做法，認為 TPP 這類多邊協定在解決貿易失衡上優於雙邊協議。日本和美國對於該如何推動貿易談判各有堅持，美國總統川普拒絕接受東京要求重新加入該協定的呼籲，傾向簽訂雙邊貿易協定。



日本前匯率事務官員古澤滿宏上週六在國際貨幣基金組織和世界銀行 (World Bank) 春季會議期間表示，在供應鏈緊密交織的全球化世界中，像 TPP 這樣的多邊框架在解決貿易分歧以及化解失衡上更有效率。



古澤滿宏認為，單靠雙邊談判並不能解決失衡問題，透過更大的框架來解決這些問題會更有效率。而且整體來說，多邊框架對全球經濟而言會更有效率。



日本希望川普重新考慮之前做出的讓美國退出 TPP 的決定，而且不願應華盛頓的要求與美國開啟雙邊貿易協定談判，擔心這可能會使日本面臨開放農業等市場的壓力。



美、日兩國在日前召開的首腦峰會上同意設立一個新的框架，專注貿易談判來彌合雙方分歧。不過，日本官員稱要達成讓雙方都覺得合適的解決方案需要時間。



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