25年最大變革 生物藥企無收益可上市 港交所明正式宣佈

港交所 (0388-HK) 行政總裁李小加表示，4 月 24 日收盤後，將正式公佈整體改革結論和新規則。其中包括醫療領域討論已久的生物藥企無收益可上市等新規則。

金融界網站報導，李小加在上周六 (21 日) 的第二屆中國醫療健康產業投資 50 人論壇年會上表示，4 月 24 日收盤後，將正式公佈整體改革結論和新規則。其中包括醫療領域討論已久的生物藥企無收益可上市等新規則。並透露 4 月 30 日開始按照新規正式接受申請。

此次改革也是香港資本市場 25 年來最大的一次改革。在這之前是 H 股上市，當時是一個巨大的創新。H 股上市之後，多年發展中，又遇到了一個新挑戰，即中國新經濟趨勢中的很多公司面臨著如果不能在國內上市，就只能遠走他鄉上市。比如中國的生物、基因類公司，因為沒有收入只好去美國上市。

李小加表示，港交所上市改革包括 3 個部分：1) 允許新經濟裡面的特殊股權安排；2) 生物科技公司、生命科學公司，在沒有收入的情況下，也可以上市；3) 在美國已經上市但想回家的，也可以在香港上市。

據瞭解，這 3 個部分的具體規章和細節，下星期將正式公佈。

在香港資本市場規則改革中，對於中國的生物公司、生命科技類公司顯然是個好消息。長久以來，生物醫藥領域被公認為是最難投資的領域，因為回報週期長，不確定因素大，風險高，退出較為困難。因此，眾多的生物公司、生命科技類公司常處於融資較為困難的境地。

就中國乃至全球的疾病變化來說，未來的重大疾病將很大程度集中於癌症類重症。而整個治療方式，目前看都歸結到了基因類治療方式上。那麼，生物公司、生命科技類公司將是未來整個藥物領域發展的重點方向。

李小加也表示，此次對於生物類公司上市的重大改革，確實到了天時、地利、人和的地步。

港交所對於生物類藥企上市門檻的改變，或將徹底啟動整個生物、生命類領域的藥物發展市場。生物、生命領域藥企人士認為，隨著港交所上市規則的放寬，料將引發這些領域藥企的上市熱潮。

據北京昌平科技園發展有限公司的總經理王穎介紹，目前看，園區內有 10 多家生物、生命類企業符合上市申請，接下來，昌發展集團或配合這些企業遞交申請和上市。

據介紹，昌平生命科學園內有眾多生物、生命類科技企業，如果將器械等其他類藥物企業算在內，共達 660 多家，包括貝瑞和康、泛生子都坐落於此。該園區 2017 年 1 月份到 11 月份，產業總收入達 221 億元人民幣。