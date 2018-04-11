港交所夜期5周年 成交量增近12倍 85%期交所參與者參與

港交所收盤後交易時段 (T+1 時段) 周一 (10 日) 踏入 5 周年，該時段的成交量在過去 5 年增長近 12 倍，至逾 83000 張合約，逾 85% 期交所參與者於 T+1 時段參與交易。港交所暫定 5 月 14 日於 T+1 時段推出股票指數期權合約，並計畫第 4 季將 T+1 交易時段延長至翌日凌晨 3 時。

《星島日報》報導，T+1 時段於 2013 年 4 月推出。過去 5 年，該時段成交量增長了近 12 倍，至逾 83000 張合約；其於日間交易時段成交量的佔比，更由 2013 年的 4%，大增至今年 4 月 6 日止的 20%。

港交所指出，T+1 時段旨在向市場提供風險管理和買賣工具，讓投資者應對香港日間交易時段後發生的重大本地及海外消息。過去 5 年，T+1 時段曾經歷多個重大海外事件，股票指數期貨及港交所的旗艦人民幣貨幣產品－美元兌人民幣 (香港) 期貨均創成交新高。

在香港期貨交易所有限公司的 180 位交易所參與者中，現時有超過 85%(153 位) 參與 T+1 時段的交易。

港交所自去年起分三階段提升 T+1 時段系統，其中將 T+1 時段中股票指數期貨的交易時間延長至凌晨 1 時的第一階段措施已於去年 11 月 6 日順利推出，第二階段將把股票指數期權合約納入 T+1 時段，暫定下月 14 日推出；第三階段或於今年第 4 季將 T+1 交易時段由翌日凌晨 1 時延長至翌日凌晨 3 時。

港交所將 19 種產品納入夜期合約內，包括黃金期貨、恆生中國企業指數期貨、恆指期貨、鐵礦石期貨、倫敦鋁、銅、鉛、鎳、錫和鋅小型期貨、小型恆指期貨、小型恆生中國企業指數期貨、和各類外幣兌人民幣的期貨。

經濟通及交易通首席顧問梁業豪日前接受《環富通基金頻道》訪問時表示，他期望在 5 月 14 日港交所在夜期市場推出４檔指數期權合約後 (恆指期權、國指期權、小型恆指期權以及小型國指期權)，將會進一步刺激期指市場的成交量，因為大戶或專業投資者有很大的需要利用期權配合期貨進行套利、對沖或拆倉等活動。

他表示，早年他向港交所建議於夜期時段引入指數期權，因為這是外資大戶需要用來靈活投資的好工具，單單是指數期貨是不足夠的。

例如大戶因看漲大市而持有期指合約時，當股市下跌時，便可賣出認購期權進行套利。或當大戶看跌大市而賣出期權時，大市卻上升，便可買入期貨以抵銷損失，這類靈活動同時可刺激期市的整體成交。正如目前港股每日約過千億港元成交當中，約有 200 億元是屬於衍生工具如牛熊證和輪證等，換言之，港股成交增加，亦與衍生產品交投活躍有關。

至於延長夜期交易時段方面，梁業豪認為有需要進一步延長至與美股收市同步，約 4:00am 至 5:00am (視乎夏令還是冬令時間而定)。不過，並無需要延長至澳洲股市交易時段，因港股走勢主要跟美股和歐股走。

他認為，夜期的表現，主要反映歐美股市的動向，基於夜期的成交較為稀疏，其波幅很多時會較外圍股市為大，不過夜期 8% 的按金額已足夠應付大幅波動的市況。