習近平稱中國要自主創新推進網路強國建設

新華社報導，中國全國網路安全和資訊化工作會議於 20 日至 21 日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央網路安全和資訊化委員會主任習近平出席會議並發表重要講話。他強調，資訊化為中華民族帶來千載難逢的機遇。「我們必須敏銳抓住資訊化發展的歷史機遇，加強網上正面宣傳，維護網路安全，推動資訊領域核心技術突破，發揮資訊化對經濟社會發展的引領作用，加強網信領域軍民融合，主動參與網路空間國際治理進程，自主創新推進網路強國建設，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興的中國夢作出新的貢獻。」



習近平強調，沒有網路安全就沒有國家安全，就沒有經濟社會穩定運行，廣大人民群眾利益也難以得到保障。要樹立正確的網路安全觀，加強資訊基礎設施網路安全防護，加強網路安全資訊統籌機制、手段、平台建設，加強網路安全事件應急指揮能力建設，積極發展網路安全產業，做到關口前移，防患於未然。要落實關鍵資訊基礎設施防護責任，行業、企業作為關鍵資訊基礎設施營運者承擔主體防護責任，主管部門履行好監管責任。要依法嚴厲打擊網路駭客、電信網路詐騙、侵犯公民個人隱私等違法犯罪行為，切斷網路犯罪利益鏈條，持續形成高壓態勢，維護人民群眾合法權益。要深入開展網路安全知識技能宣傳普及，提高廣大人民群眾網路安全意識和防護技能。



習近平指出，核心技術是國之重器。要下定決心、保持恆心、找準重心，加速推動資訊領域核心技術突破。要抓產業體系建設，在技術、產業、政策上共同發力。要遵循技術發展規律，做好體系化技術布局，優中選優、重點突破。要加強集中統一領導，完善金融、財稅、國際貿易、人才、知識產權保護等制度環境，優化市場環境，更好釋放各類創新主體創新活力。要培育公平的市場環境，強化知識產權保護，反對壟斷和不正當競爭。要打通基礎研究和技術創新銜接的綠色通道，力爭以基礎研究帶動應用技術群體突破。



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