又一個「火藥桶」等待引爆 伊朗警告美國背棄核協議的後果

伊朗外交部長周日嚴厲警告美國，一旦美國三周之內如川普所威脅的那般撕毀核協議，那美方就必須面對「令人不愉快的後果」。

川普今年年初要求修改伊核協議，稱如果新方案無法令美方滿意，他將在 5 月 12 日這一最後期限退出核協議。屆時， 對美國對伊朗的制裁豁免將失效，對伊制裁將會重新生效，將由川普本人決定如何實施新的制裁。

在這種關鍵時刻，正在紐約參加聯合國大會的伊朗外長默罕默德 · 扎里夫（Mohammad Javad Zarif）發出了公開警告。他稱， 如果美國真的退出，伊朗將考慮完全退出核協議，並全力恢復生產濃縮鈾。

扎里夫在接受 CBS 新聞採訪時還稱，伊朗議會提出的其他建議涉及更多「嚴酷」的措施，「伊朗有很多選項，它們可並不令人愉快。」

在當被問及伊朗會否保持其與其他協議簽署國的承諾時，扎里夫稱：「我相信這不會發生，因為能獲得協議所帶來的好處對於伊朗來說十分重要，伊朗將無法執行一個不平衡的殘缺協議。」

伊朗原子能組織主席薩利希也在同一場合警告美國，不要輕易背棄伊核協議，否則伊朗將在 4 天內重啟 20% 豐度的鈾濃縮活動。

不過，扎里夫同時強調，伊朗的選項里並不包括重新發展核武器，因為伊朗「從未想過製造炸彈」。

最近幾周，伊朗官員們曾表示，假設核協議被廢棄，他們將可以自由地安裝和操作數以千計的新型鈾離心機。

鈾離心機是一種用於鈾濃縮技術的設備。武器級高濃縮鈾主要用於製造核武器。因此，鈾濃縮技術是國際社會嚴禁擴散的敏感技術。

伊核協議

2015 年 7 月 14 日，伊朗與伊核問題六國（即中國、美國、英國、 法國、俄羅斯和德國）達成《伊核問題全面協議》，伊朗以限制核計劃來換取國際社會的制裁減免。協議中最重要的一條是：伊朗要把鈾濃縮離心機的數量削減三分之二，從大約 19000 台減少至 6000 台。

然而，自從川普上台後，他就不斷批評這項協議有「災難性的缺陷」，稱它很「糟糕」，並要求美國國會和歐洲國家修改協議條款，甚至威脅稱要在 5 月 12 日宣布讓美國退出該協議。

美國還認為，包括禁止伊朗發展彈道導彈等內容應囊括在協議規定之中，而這遭到了伊朗的反對和不滿。

伊朗的威脅

法國和德國領導人將於本周到訪美國，並將會就勸阻美方退出伊朗核協議而與川普進行交涉。而扎里夫稱：「法國總統馬克龍和德國總理默克爾希望就此說服川普的努力將是徒勞的。」

扎里夫還稱：「根據協議內容，美國非但沒有履行其份內的承諾，還要再次變本加厲。無論對於伊朗人民還是世界其他國家的人來說，都意味著絕不應在任何事上與美國達成協議，因為美方在談判中最終永遠都在執行『我的是我的，而你的是可以商量的』邏輯。」

伊朗總統魯哈尼當天表示，即使核協議廢除，伊朗經濟也不會因此受到影響。伊朗近期改革貨幣市場就是為了應對美國在重啟對伊制裁而未雨綢繆。

去年伊朗石油日均出口量大約為 210 萬桶。比其石油更重要的是，該國掌控着霍爾姆斯海峽，每天途徑此地的石油量高達 1700 萬桶，約占世界石油需求量的五分之一。而石油對於全球經濟的平穩運行比鋁更為重要。

如果川普真的退出核協議，最大的贏家可能會是沙烏地阿拉伯阿拉伯——世界上唯一擁有石油閒置產能的國家。2011 年就發生過這種事情，當時是在美國上一次制裁伊朗之前。

『新聞來源／華爾街見聞』