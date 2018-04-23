馬雲：掌握核心關鍵技術是大企業當仁不讓的責任

摘要：「中國需要一大批能夠擔當大任的企業，能夠在關鍵技術、關鍵領域解決未來人類的發展問題和國際技術競爭中擔當重責。只有BAT是遠遠不夠的，中國需要一大批超越BAT的大公司和超級公司。」

4月22日，首屆數字中國建設峰會在福建福州開幕，阿里巴巴董事局主席馬雲在論壇表示研發核心關鍵技術是大企業當然不讓的責任，並建議中國應該將電子商務法升級為數字經濟法。

馬雲首先表示，當前是這次技術革命的關鍵期、決勝之時，全社會要對互聯網公司互聯網技術和整個互聯網的發展有更加深刻的認識。

馬雲稱，真正的大企業不是看市值有多大，而是擔當有多大，不是看市場份額有多大，而是看是否掌握了核心和關鍵的技術。在社會發展人類進步的關鍵技術核心技術上突破，是大企業當仁不讓的責任！

馬雲認為，未來的競爭應該是在技術創新領域，「中國需要一大批能夠擔當大任的企業，能夠將數據和技術引向應該走的方向，能夠在關鍵技術、關鍵領域解決未來人類的發展問題和國際技術競爭中擔當重責。今天中國只有BAT這樣的大的互聯網企業是遠遠不夠的，中國需要一大批超越BAT的大公司和超級公司。」

同去參加論壇的馬化騰也表示，我國的數字化技術需要「站上來」。「中國擺脫核心技術受制於人的需求越來越迫切，只有科技這塊『骨頭』足夠硬，我們才有機會站起來，與國際巨頭平等對話。」

馬雲還呼籲，中國需要一部數字經濟法，建議將電子商務法升級為數字經濟法。在馬雲看來，中國需要「數字經濟化」，電子商務只是數字經濟的序幕，進入IOT時代，數據爆炸將給全球帶來新挑戰，中國當前需要一部數字經濟法，這部數字經濟法不僅是一部監管法，更應該是一部發展法，這種制度上的創新才是中國對世界真正的貢獻。馬雲建議將電子商務法升級為數字經濟法。

以下為馬雲在數字中國論壇演講全文：

尊敬的各位領導、各位來賓，各位領導，早上好，非常高興來到福州參加第一屆數字中國論壇。我相信福州未來一定是中國數字經濟、數字技術起飛的福地，剛才認真聽了領導同行、朋友們的觀點，觸動很大，我覺得今天舉辦這個數字中國論壇恰逢其時，也是時不可待。

今天我們國家在數字技術領域已經有不少領先世界，但是也有許多不足。舉辦論壇首先是凝聚力量，形成共識。我們這代人要對社會對世界對技術，對未來要有我們自己的歷史的擔當，習近平總書記在2000年就提出了建設「數字福建」。

在數字領域我們也一直在學習，向全世界的人請教，也一直在思考。我想今天借大會的機會講三點我們的看法。

第一，當前是這次技術革命的關鍵期、決勝之時。全社會要對互聯網公司互聯網技術和整個互聯網的發展有更加深刻的認識，第一次和第二次工業革命釋放了體力，第三次工業革命釋放了腦力。我今天在這兒再想加一句。第一次工業革命歐洲抓住了機遇，第二次工業革命美國抓住了機遇，第三次工業革命亞洲應該抓住機遇，這是我們亞洲也是中國的機遇。前20年技術變革，後30年應用變革。我們現在面臨30年來互聯網技術深入到傳統行業方方面面的巨大的變革，現在是關鍵時期，也是決勝時期，我們今天所做的任何決定，我們制定的任何政策不僅僅影響今天，也是影響到未來30年，甚至更加長久。未來30年，數據將成為生產資料，計算會成為生產力。互聯網是一種生產關系，有了計算能力，有了數據，有了人類的創新，人類社會將會發生天翻地覆的變化。如果我們今天不數字化，不和互聯網相連，不去擁抱變化，那麽會比過去30年錢我們不通電來得更加可怕，我們不能被今天的想象力限制了我們自己的未來。

第二，大企業要有大擔當，今天的大企業不是太多了，而是太少了。習近平總書記指出，核心技術是國之重器。如果不掌握核心技術，就是在別人的墻基上砌房子，在別人的院子裏面種菜。核心技術很難，但也不是高不可攀，我們錯過了昨天的機會，我們再也不能錯過明天的機會，我認為真正的大企業不是看市值有多大，而是擔當有多大，不是看市場份額有多大，而是看是否掌握了核心和關鍵的技術！市場份額牛不叫牛，核心技術牛才是真正的牛，在社會發展人類進步的關鍵技術核心技術上突破，是大企業當仁不讓的責任！今天中國只有BAT這樣的大的互聯網企業是遠遠不夠的，中國需要一大批超越BAT的大公司和超級公司。今天中國互聯網公司多如牛毛，小而美，而且充滿了活力，他們是創新的主要的生力軍，但是真正擁有核心技術的大公司實在太少。如果跟未來相比，阿里巴巴，BAT什麽這些都不算太大，因為大公司不光是規模大，不光是業績大，不光是市場大，而是責任大，擔當大和格局更大。今天很多的互聯網公司都在爭奪市場，爭奪流量，爭奪投資金額。未來應該是爭奪在技術領域的創新，所以我們對互聯網企業要深刻的認識，不是每一家創業企業，每一家互聯網公司都能做大，也不是每一家做大的互聯網企業都能做強，做企業不是以大小來衡量，而是以好壞來衡量，用責任來衡量！中國需要一大批能夠擔當大任的企業，能夠將數據和技術引向應該走的方向，能夠在關鍵技術、關鍵領域，解決未來問題，人類的發展問題和國際技術競爭中擔當重責。

第三，中國需要一部數字經濟法。中國需要有一大批企業，但是中國更需要一部數字經濟法，電子商務只是數字經濟的序幕，是很小的一部分，數字經濟將全面影響人類生活的方方面面，它遠遠超越電子商務，所以我們認為電子商務法應該升級為數字經濟法。進入IoT時代，萬物互聯將會帶來數據爆炸，今天全世界都在擔心數據時代的帶來的挑戰和危機，但是今天的數據和未來相比只是滄海一粟。在這樣的未來面前，中國當前需要一部數字經濟法，這部數字經濟法不僅僅是監管法，而應該是一部發展法，一部未來法，一部全球法，它著眼於事業發展，面向未來，有全球的眼光和擔當的大法，我們建議完善相關法律。舉綱才能目張，創新發展思路，從技術創新開始走向制度創新。中國在數字經濟上的制度創新，這是對世界真正的貢獻，也是對世界真正的擔當！

對於未來，我們充滿期望，也充滿敬畏，我們有擔心，但更要有擔當，我們今天必須思考，讓技術和數據為社會的發展註入正能量，應該主動擁抱技術，融入到新的普惠可持續可歷史的時代。我們要密切關註數據時代，對人類生活帶來了巨大的沖擊的時候。在未來面前，今天沒有哪個國家沒有哪個企業可以說自己在新技術上高枕無憂，也沒有哪個國家哪個企業是絕對的優勢，絕對的壟斷，絕對的安全。未來全球既要有競爭，更要有合作，中國離不開世界，在全世界同樣也離不開中國數字技術要完善全人類的解決方案，我們要相信年輕人，相信技術，相信創新和相信未來，任何一個國家，任何一個企業都不可能解決所有的問題。只有敞開胸懷擁抱變化，以期達到共打造共同的命運空間，擁抱新技術，分享技術的成就，人類社會才能持續發展，科技才會不斷變革，這樣人類追求進步的夢想才不會改變。我們始終相信不管今天存在怎麽樣的問題，經濟會越來越好，未來也會越來越好，人類會越來越健康，越來越快樂，謝謝大家！

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