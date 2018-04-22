蘋果、Facebook、阿里先後加入混戰 科技巨頭為何紛紛「自主創芯」？

摘要：周四，阿里巴巴宣布正在開發自己的 AI 晶片，加入了開發類似 AI 晶片的大潮。此前，谷歌、蘋果等眾多巨頭都表示正在開發自己的 AI 晶片。自主晶片開發，一方面可以幫助其 AI 應用程序更好地運行、降低成本；另一方面，可以減少對供應商的依賴。

最近，「晶片」二字一直在挑動國人的神經。

周四，阿里巴巴宣布正在開發自己的 AI 晶片，加入了開發類似 AI 晶片的大潮。此前，Alphabet（谷歌母公司）、Facebook 和蘋果等巨頭都表示正在開發自己的 AI 晶片。

AI 晶片：你有，我有，大家都有

4 月 19 日，阿里巴巴對外表示，達摩院正研發一款神經網路晶片——Ali-NPU。這款晶片將運用於圖像影音分析、機器學習等 AI 推理計算。按照設計，該晶片的性價比將是目前同類產品的 40 倍。

阿里並未透露具體研發和推出時間，但強調，此款晶片未來將會更好的實現 AI 智能在商業場景中的運用，提升運算效率、降低成本。

去年，阿里巴巴聘請了高通員工 Liang Han 作為人工智慧晶片架構師。招聘資訊顯示，阿里巴巴正尋求在矽谷地區擴充更多人力。

谷歌也有類似動作。2015 年以來，Alphabet 的內部工程師一直在使用谷歌定製的張量處理單元 (TPU) 來加速機器學習任務。

谷歌去年發布了第二代 TPU，除了可以用來訓練 AI 模型，還可以處理更具挑戰性的計算工作，如英偉達那樣的圖形處理單元。2 月，谷歌通過雲端運算，向公眾開放使用第二代 TPU。

去年，Facebook 與英特爾開始合作開發一款為人工智慧打造的新晶片。Facebook 的 AI 晶片可以改善內部研究人員的操作，提高系統的效率，為數十億用戶的數據運算加速。

此外，蘋果公司已經在 iPhone X 的晶片中內置了一個「神經引擎」元素; 微軟正在為其 HoloLens 混合現實耳機研發 AI 晶片; 特斯拉也一直在為其汽車開發 AI 晶片......

科技巨頭紛紛「自主創芯」，押注自己的晶片研發，一方面可以幫助其人工智慧應用程序更好地運行、降低成本；另一方面，可以減少它們對供應商（如英偉達）的依賴。

英偉達業務會否受影響？

科技巨頭開發自有 AI 晶片這一趨勢，最終可能會對傳統的採購方和供應商之間的關係帶來影響。降低對晶片供應商的依賴，對英偉達的業務或多或少都會帶來影響。

不過，從目前來看，英偉達在晶片方面的優勢依然明顯。阿里巴巴和谷歌的晶片項目仍處於相對初期階段，目前尚難以與英偉達數據中心的 GPU 業務相比。

事實上，谷歌和英偉達仍然是合作夥伴，英偉達的 GPU 在谷歌雲和 TPU 之間仍然可運行。阿里巴巴也依然通過雲端運算提供英偉達 GPU 使用，且在 Ali-NPU 上市後，仍將繼續進行。

CNBC 援引加拿大投行 Canaccord Genuity 的分析師 Matthew Ramsay 和 Vinod Srinivasaraghavan 的觀點稱：

隨著英偉達發布最新的 GPU，增強了對英偉達的信心。數據中心的銷售規模以及內部和商業的特定應用集成電路（ASIC）產品的增加，將更成功地捍衛其定價水平。

『新聞來源／華爾街見聞』