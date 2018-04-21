熱門股—凱美銀彈足 拚併購成為另一個奇力新

國巨 (2327-TW) 集團旗下鋁質電容廠凱美 (5317-TW) 由於去年出售東莞廠，將可獲利約 30 億元，因此銀彈充足，董事會持續購入保護元件廠佳邦 (6284-TW) 股票拚整合，也通過現金減資 2.5 元及創新高的 1.3 元現金股利，法人預期，若是整合有成，有機會成為另一個奇力新 (2456-TW)。

凱美這兩年來成為國巨集團對外整併的主體，儘管去年公開收購大毅 (2478-TW) 最後功敗垂成，今年又啟動新的併購計畫，累計已持有佳邦 15969 張股票，持股比重達 15.57%，持續穩居佳邦最大單一股東。

另外凱美也沒忘了回饋股東，一方面透過現金減資 25%，每股退還股東 2.5 元，讓公司股本瘦身到 10 億元左右的水準，跟之前的奇力新大舉啟動併購時差不多，另外凱美今年更決議將配發 1.3 元現金股利，創下歷史新高，等於今年凱美股東每股可拿到 3.8 元。

法人指出，今年是被動元件的好年冬，為了增加客戶黏著度，廠商勢必會想辦法提供更多更廣的產品，讓客戶可以一次購足，而凱美因為可以透過國巨的通路進行銷售，現在的重點在於增加產品線，如果跟佳邦整合能有良性結果，將有機會成為另一個奇力新。

如果投資人如果看好凱美後續走勢，並有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 / 外 15% 的標的，例如凱美元富 79 購 01(735309-TW)、凱美麥證 78 購 01(734858-TW)、凱美元大 77 購 01(734742-TW) 等。