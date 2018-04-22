油價突破重要關口 通膨還會遠嗎？

摘要：近期美國經濟數據雖不及開年時的強勁，但目前通膨預期卻升至三年來新高。金融部落格 ZeroHedge 指出，通貨膨脹預期的上升與油價上漲有關，並提醒投資者從其他資產，比如黃金的表現獲取驗證信號。

Tradewed 的數據顯示，近期美國經濟數據雖不及開年時的強勁，但目前通膨預期卻升至三年來新高，達 2.14%。

受美國原油庫存下降，地緣政治緊張局勢放緩，以及主要產油國供應可能受阻的影響，本周 WTI 油價與布蘭特油價均漲至三年來高位。

Marketwatch 引用法國興業銀行通膨策略主管 Garayo 的話稱，「近期能源價格難以預測，但是我們預計將繼續支持通膨預期的上漲。」 金融部落格 ZeroHedge 也認為，油價的上漲對於通膨預期的上漲有助推的作用。

ZeroHedge 提醒投資者從其他資產，比如黃金的表現獲取驗證信號，因為通膨預期上漲時黃金價格也往往隨之上漲。目前金價在多年來高位區間徘徊。如果通膨預期持續走高，金價也將再創新高。

市場對於升息和美元走弱的擔憂，導致避險情緒上漲，令今年以來，黃金價格在 1305 美元至 1360 美元區間徘徊。但目前地緣政治因素的緩和，美債殖利率的上漲，都讓金價難以繼續沖高。

周五黃金價格走低，為過去四天內第三次下跌，截止發稿，黃金價格下跌 0.75%, 報 1335.40 美元。

周五美國總統川普發推文稱，油價「人為虛高」，曾一度導致油價短線下挫。WTI 油價一度跌至 67.50 美元／桶，布蘭特油價刷新日低至 72.83 美元／桶。截止發稿，WTI 油價與布蘭特油價跌幅均收窄。WTI 油價下跌 0.01 美元，報 68.28 美元／桶，布蘭特油價由跌轉漲，報 73.98 美元／桶。

此外，周五早些時候，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 表示雖然油價上漲，但沒有理由對市場管理感到自滿。他認為歐佩克還沒有完成（抬高油價）的使命。

路透社報導，本周早些時候，沙烏地阿拉伯曾表示，希望油價能漲到 80 美元／桶以上，來支持沙烏地阿拉伯石油巨頭沙烏地阿拉伯阿美的上市。此消息導致市場猜測，沙烏地阿拉伯將遊說其他主要產油國改變減產協議。

周五俄羅斯能源部長 Novak 表示，減產協議沒有義務停止，但他有所保留地稱，還不能對俄羅斯是否將把減產協議執行到今年年底給出準確答覆。

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