VHQ-KY單周股價大漲近2成 公布3月自結每股賺1.93元

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 近期股價走勢凌厲，本周股價大漲約 18.7%，今 (20) 日應主管機關要求公布 3 月自結數，3 月合併營收 1.6 億元，稅後純益 6400 萬元，每股稅後純益 1.93 元。

VHQ 公布 3 月自結，合併營收 1.6 億元，年增 13%，稅前純益 7100 萬元，年增 15%，稅後純益 6400 萬元，年增 3%，每股稅後純益 1.93 元，年增 1%。

VHQ 今年 2 月與 3 月累計營收 2.66 億元，年增 2 成，稅前純益 9800 萬元，年增 31%，稅後純益 7900 萬元，年增 8%，每股稅後純益 2.4 元，年增 6%。

VHQ 去年受惠電影特效後製業務成長，加上處分電影分潤收益提高等因素，全年合併營收 12.96 億元，年增 25.78%；稅後純益 3.24 億元，年增 43.43%，每股稅後純益 10.05 元，營收、毛利率、營益率、稅後純益與每股純益等數字，皆寫新猷。

展望後市，受惠中國影像產業蓬勃發展，VHQ 目前在手訂單能見度拉長至 2019 年上半年，VHQ 表示，目前承接電影訂單已達 15 部，網劇訂單也大幅成長至 4 部，整體訂單量與平均製作費用可望同步提升，挹注整體營收與獲利表現。