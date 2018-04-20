富邦人壽砸64億元增資韓國現代人壽 持股拉至62%取得控制權

富邦金控 (2881-TW) 子公司富邦人壽今 (20) 日晚間召開重大訊息視訊記者會，資深副總陳昭如表示，今天富邦人壽董事會通過對韓國現代人壽增資案，加計去 (2017) 年 12 月 27 日董事會通過的增資案，兩次增資金額共為韓圜 2336 億元 (折合約新台幣 64 億元)，持股比例拉高到 62%，取得控制權，公司將更名為「富邦現代人壽」。

陳昭如表示，富邦人壽今天董事會通過參與韓國現代人壽增資案，繼去年 12 月決議依現有持股比例參與現代人壽增資案後，將提高認購比例，兩次合計將認購現代人壽發行普通股 4672 萬 7047 股，合計增資投資金額為韓圜 2336 億元 (約合新台幣 64 億元)。

陳昭如指出，增資完成後，富邦人壽持股比例將提升至 62%，取得該公司控制權，可掌握董事會過半席次及總經理、投資長、風控長、財務長及首席精算師等高階主管指派權，公司名稱亦將更名為「富邦現代人壽」。本增資案預定於 4 月 26 日金控董事會通過後，再向台灣與韓國主管機關申請許可後，預定下半年完成增資。



富邦金持續布局海外市場，除了在兩岸三地擁有最完整的金融平台，東北亞亦為富邦金控重點發展區域。陳昭如表示，富邦人壽於 2015 年 12 月取得現代人壽 48% 股權及 5 席董事席次，成為僅次於韓國現代汽車集團的第二大股東，打亞洲盃再下一城。由於看好韓國保險市場，2017 年 12 月富邦人壽董事會通過依原持股比例 48% 等比例參與現代人壽增資，今日富邦人壽董事會決議將提高認購比例，提高持股比重至 62%。



陳昭如表示，在本次增資完成後，富邦人壽累計投資現代人壽金額約韓圜 4537 億元 (約合新台幣 124 億元)，持股比例將提升至 62%，可掌握董事會過半席次，公司名稱也將更名為「Fubon Hyundai Life Insurance Co., Ltd.」，中文名依韓國實務為「富邦現代生命保險株式會社（簡稱「富邦現代人壽」）」。

陳昭如表示，展望未來，富邦現代人壽將持續拓展韓國退休金業務以掌握穩定收益、強化電銷通路優勢、提升投資多元性與收益，建立更完整的金融服務平台，以達經營綜效，深耕韓國保險市場。

