防制洗錢有成效 金融業去年申報可疑交易激增至2.3萬件

金管會主委顧立雄今 (20) 日出席金融業防制洗錢暨打擊資恐誓師大會，會中提到，政府積極推動洗錢防制，投入大量資源跟成本，而在防制洗錢的努力下，金融業可疑交易申報件數從 2015 年的 9 千多件，成長至去 (2017) 年的 2.3 萬多件，有效遏止人頭戶與金融違法案件。

顧立雄表示，台灣即將在 11 月接受亞太防制洗錢組織 (APG) 第三輪相互評鑑的實地審查，金管會及所有金融機構，都在各自的工作崗位上，兢兢業業積極因應，希望能爭取佳績，並透過完備防制洗錢機制，降低金融體系遭受不法分子利用的風險。

顧立雄說，金融業者為了完全落實防洗錢工作，必須充分瞭解客戶的背景，並在大量的金融交易中，找出可疑點並進一步分析，從中發掘出疑似洗錢交易，為了完成這項工作，近兩年金融機構投入大量的人力和資源，包括設立防制洗錢專責單位，人員配置也從早期僅有幾位兼辦人力，目前多數銀行已有數十位，甚至超過百位的專責人員。

而台灣在防制洗錢上的努力，也體現在金融機構在申報可疑交易件數上。顧立雄說，金融業可疑交易申報件數從 2015 年的 9 千多件，成長至去 (2017) 年的 2.3 萬多件，有效遏止人頭戶，並協助警察及檢調單位於稅務犯罪、金融違法案件、毒品詐欺等重大犯罪的偵查，對社會治安之維護發揮關鍵性力量。