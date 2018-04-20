燦坤股東會改選董事 去年EPS 1.64元 將配息1.36元

燦坤 (2430) 週五 (20 日) 召開股東常會，會中除通過財務決算表冊以及盈餘分派案，同時改選董事，4 席董事包括董事長閻俊傑、燦星董事長陳彥君、瑞禾公司董事長雷輝以及神腦國際特助林正峯。3 席獨董為洪秋禎、周仲庚與黃李松。因國內景氣降溫以及虛擬通路衝擊，該公司去年合併營收為 207.59 億元，年減 6.3%，營業利益 5.23 億元，同比下滑 25.5%，稅後純益為 2.72 億元，年減 41.6%，EPS1.64 元。



今年該公司將配發 1.36 元現金股利，發放率 83%，按週五收盤價 24.65 元計算，股息殖利率為 5.5%。股東會後召開之董事會，推舉閻俊傑續任董事長，並決議 5/9 為除息交易日。



閻俊傑在股東會中表示，因應數位時代來臨，該公司將強化零售實體門市優勢與服務體驗，發揮線上線下行銷的綜效，整合集團資源，尋求營運成長。而今年營運重點將呼應電商時代來臨，推動會員綁定 APP 的做法，提供客製化即時行銷與專屬優惠；而呼應節能議題，今年變頻家電商品的促銷仍是重心，至於電商平台該公司擁有快 3 網銷，能提供更多線上線下整合行銷服務。因此，今年希望重拾成長，首季營收 55.7 億元，年增 8.75%。



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