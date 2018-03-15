空調商機提前發酵＋開學季延後 燦坤3月業績成長看俏

氣溫上升，台 3C 大賣場空調商機提前發酵。燦坤 (2430) 指出，3 月至今溫度屢破 30 度，帶動空調銷量同比倍增，尤其中南部先動，為其他地區的 3 倍以上。而該公司將 2-4 月定為空調早販期進行促銷，空調行動服務也將在週五 (16 日) 上線。此外，開學季在今年農曆春節較晚的影響下延後發酵，3 月持續延燒，蘋果 Mac 銷量翻倍成長，尤以 MacBook Air 13.3 吋及 MacBook Pro 13.3 吋 128G 最熱銷，兩款佔比逾 7 成。



就業績來看，燦坤 2 月營收持穩逾 20 億元高檔，以 20.13 億元，月減僅 0.23%，年增率高達 35.91%，累計前兩月營收為 40.32 億元，年增率 9.25%。3 月份受惠空調促銷提前開跑以及開學季的延遲發酵，可望延續佳績，加上去年同期基期偏低，預料營收年增兩位數。



燦坤指出，響應節能政策，該公司 3 月提前布局節能家電商機，週五至 4/9 舉辦「我的節能宣言」活動，祭出多款節能家電享有 APP 限定優惠價格，與此同時，看好空調早販買氣，消費者有空調清洗及安裝前場勘的需求，「空調行動服務」APP 上線週五正式上線。



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