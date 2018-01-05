山東宏信化工DOP產能歲修 報價維持高檔 南亞、聯成利差穩

山東宏信化工年產能 15 萬噸 DOP(可塑劑) 於 1 月 3 日展開歲修，加上大陸執行嚴格環保稽查，推升本周 DOP 報價小漲，根據 Platts 資料顯示，報價走高到 1135 美元，而 PA(酜酸酐) 則是回挫 5.43%，報價為 870 美元，南亞 (1303)、聯成 (1313)DOP 整體利差較先前來得佳。

新曆年假期結束，塑化原料報價陸續開出，由於國際油價漲破 60 美元，塑化中間原料除了 PA 漲多回檔外，其餘普遍維持高檔，大陸環保議題發酵，DOP 供過於求的結構有所改變。



環保型 DOP 滲透率持續提高，大陸 400 萬噸 DOP 市場，以 DEHP 為大宗，年產能 145 萬噸、比重約 35%，DOTP 年產能 100 萬噸、比重約 24%，DINP 年產能 59 萬噸、比重約 14%，環氧類年產能 46 萬噸、比重約 11%，DBP/DIBP 產能比重 7%，檸檬酸酯占了 3%，以及其他約 6%，



聯成已是全球最大 DOP 供應商，年產能約 180 萬噸左右，其環保型 DOP 產能增加至 24 萬噸，目標取代大陸 DOTP 3 成市場，去年 9 月以來，DOP 報價均維持 1100 美元之後，11 月營收達 50 億元，月增率達 2 成，創下 2014 年 4 月以來新高，法人推估去年第四季本業獲利優於第三季。



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