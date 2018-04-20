券商選股App功能大進化 日盛證年底推合理股價模組

隨著數位行動下單成為一大主要投資管道，各券商證積極優化 App 功能，日盛證券指出，除了全新推出股票健診功能，年底前還會再推出合理股價模組，以提供給投資人高準確度的投資方向和價格，而國泰證、元富證 (2856-TW) 同樣持續發展更多元的 App 功能，眾業者都期望透過便利的行動下單工具，搶下更多經紀客戶。

日盛證說明，全新上線的新功能之一「股票健診」可看到產業趨勢，近期支撐、壓力，以及整體營收概況、外資和投信在最近一周內的買賣超等，同時也提供個別產業趨勢研究報告。

日盛證宣示，將更深耕數位金融領域，預計年底前要整合資料科學依據、大數據專家和日盛 IT 團隊資源，推出合理股價模組，屆時使用者只要輸入股號，可提供高準確度的投資方向和價格。

國泰證券同樣積極開展 App 服務，國泰證表示，目前已擁有線上開戶 App、樹精靈 App、股票快選 App、股票抽籤 App 和國證 e 櫃台 App，是投資人參與台股的好工具選擇。

國泰證建議，隨著市場商品愈趨多元，投資人應把握每次投資時機，除了定期定額買股外，若有額外獎金或收入入袋，不妨進行單筆投資。

元富證則是積極推廣智能行動選股 App，同樣以股票健診功能搶客，並強調可提供投資人即時綜合診斷評價，也可隨時串接選股下單功能。