《高敏感是種天賦》過度限制社交 只會更「厭世」

高敏感族群對他人的情感及回應，有較大的反應，所以覺得與人接觸好麻煩，深怕自己表錯情、會錯意，搞砸了氣氛或人際關係，而限制了自己的社交活動，只依賴通訊軟體與人溝通。



但你是否曾在滑完手機、用 Line 聊完天後，覺得一陣空虛襲來？感到精神懶懶、膩膩的？其實「面對面」透過肢體接觸、眼神交流，會帶給你新的刺激、注入新活力；即使一定會遇到挫折，但只要事先做好幾個準備，你有一天肯定會感謝「把自己送出門」。



一般來說，內向的人和高敏感族並不愛參加大型聚會。雖然有些人還是會出席，但背後可能有許多理由──或許你不想被良心苛責；或許你很喜歡聚會的主角，希望藉由出席讓對方高興；或者，這次的聚會上有你需要維持關係的賓客。當你缺乏熱忱，卻還是有出席的需要時，下列方式或許會讓你好過些：

1. 坦白實情：準備一些藉口、預想可能發生的情境，讓你可以早點回家但不受良心負疚。接到邀請時，你可以說「我只能待幾個小時......」；如果你有勇氣說實話，不妨直說「在聚會裡待太久我會不舒服，如果時間短點可能比較好。」你也可以問問看主人是否有個房間或合適的地方，讓你在需要休息時使用。

2. 想好話題：先想好要和誰聊，甚至是該聊什麼。設想好要聊的話題可以給你能量，或許也能想想如何提起這話題的開場白。如果你想做好更徹底的準備，可以事先傳個訊息給心中的聊天人選「非常期待當天見面可以談談......」或「希望有機會和你討論......，我很想聽聽你的意見。」

通常，外向的人喜歡聚集在一起高談闊論，內向的人則是退在一角，不妨找個地方一對一地對話，或是以小團體的方式討論話題。如果你已知道對方和你一樣喜歡這樣聊天，可以在餐桌上交換眼神，另闢一處分享心得。

3. 你也能主導聚會：你也可以自己安排一場聚會，確保它能百分之百符合你對最佳社交的期望。邀請時直接說清楚開始與結束時間。因為很難預測自己的會客時間可以撐多久，所以最好把結束時間提早一點，而不要太老實地指定某時間。如果覺得結束的時間太早，就說服客人再待一下，這樣總比當場下逐客令好上許多。

還有許多能讓你享受社交的方法，例如安靜地享受餐點，邀請賓客來一場未曾體驗過的心靈飲食課，細嚼慢嚥，全心體會每一口食物的滋味。或是依客人的興趣喜好來安排座位。

團體生活、與人相處能為人生帶來許多價值，我們也能以各種不同的方式去享受它。

社交也是有優點的

可能有人會認為內向或高敏的人最適合住在鄉下，因為那裡處處是大自然，一片寧靜，甚至也適合其他的許多人。但是生活在可以和人群接觸的環境裡，還是有好處的，因為社交過少也不全然都是好事。

許多內向的人會因為社交活動得事先安排許多事而覺得麻煩、想放棄。但這應該是因為他們沒有參加慾望，或是想拖到當天看情況再說，或是他們認為自己只是出於禮貌而出席，才懶得跟人打交道。搞不好，還曾經有過因為太無趣，在活動上昏昏欲睡的經驗。

當我孩子還小時，我們一群大人和小孩共 26 個人，曾在一所廢棄學校住了 6 年，那真的是個大挑戰。對我來說，除了有許多人可以輪流負責採買和烹煮三餐，如此實際的幫助外，可以輕鬆地維持社交關係也是很棒的。我不需要事先計畫，在忽然想和人有點接觸時也能安排些活動。例如，有時我會到公共廚房去做些煎餅，但通常我的食物還沒上桌，一群樓友就已經聚集在廚房。

如果沒有人來，那就搖鈴──鈴聲是告訴大家「有事情喔，快過來」的訊號。半小時過後，如果我想要回屋獨處，也不是問題。鄰居們繼續享受悠閒時光，我不在場也無所謂。

當然啦，你不需要為了想和鄰居有接觸就特地搬去社區。即使住在城市裡，只要常和朋友聯繫，也會比自己在鄉下獨居還容易和他人往來。

過度限制是不健康的

身為一個內向型的人或高敏感族，依賴電子郵件或社群媒體的通訊方式來與人溝通有許多優點。你可以在社群媒體上（如臉書）找到和你擁有共同興趣的人或團體，在這裡與人交流經驗，幫助彼此學到更多感興趣的話題。另一個好處，就是你可以順從自己的節奏做事。即使有人問了你某個問題，你也可以離開座位，去喝杯茶，慢慢思考稍後要如何回答。

只要不踏出安全小窩，到可能會過度刺激或惹惱你的環境裡，便能將網路上的接觸限制為簡短的片刻。但要記得，我們很容易受到誘惑而花太多時間在螢幕前。

要走出去與人面對面接觸，有時需要自我振作並踏出舒適圈，雖然它也會有讓人受到挫折或是過度刺激的風險。以我自己為例子，因為喜歡打羽毛球，所以會去參加球隊。在初次參加新球隊的活動時，我會先在心裡預留個底，如果他們播放的音樂太吵鬧或是要我做高難度的暖身運動，我就快速地閃人回家。同樣的方法也可運用在音樂會上。如果音樂太大聲，或有讓我不舒服的聲調、天氣太冷等等，不消太久的時間，我便會躺在自家舒適的椅子上，賴在壁爐前烤火。

當然啦，最後我得到的都是有趣的經驗，我也常在事後感謝自己──打起精神把自己送出門去。

面對面的直接接觸很重要

而那些決定賴在家的時間裡，我總是想用通訊軟體滿足自己需要人陪伴的慾望，只是一整天下來，只靠網路或是電話、手機與外界聯繫，還是令我空虛與受挫。我相信大部分的人都需要與人相處──面對面、即時，而且最好每天都要。眼神交流和全身肢體語言也是溝通的一部分，它所帶來的滿足感，絕對和網路溝通、電話聯繫不一樣。所以，即使你喜歡待在家裡，但為了自己好，我還是希望你每天都要出去找尋面對面的互動。有時候你的疲憊很可能是因為缺乏這類的刺激。

請記住，不是要避開刺激，而是尋找適合自己的刺激程度與內容。



《高敏感是種天賦 2 實踐篇：與眾不同的內在力量》

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