華研首季獲利看好，第二季續增，盤中股價創4年新高

【財訊快報／戴海茜報導】文創股華研音樂 (8446) 受惠法人看好首季獲利，每股盈餘落在 2.2-2.3 元左右，對於今年業績仍看增，激勵今天股價走高，盤中股價來到 178.5 元，創下掛牌蜜月行情之後以來新高。華研 3 月營收 1.31 億元，月增 72%、年增 59.2%，係因與「杭州網易雲音樂」簽屬策略合作協議使音樂授權收入大幅增加挹注，首季合併營收 3.34 億元，年增 30.8%，優於市場預期。法人預估，華研首季獲利受惠於音樂授權收入增加，預估毛利率年增 0.9 百分點至 60.1%、營益率年增 2.6 百分點至 34%，加上人民幣升值使匯兌收益約 0.1 億元，合計業外收益約 0.22 億元，稅後淨利 1.09 億元，EPS2.2-2.3 元。



華研第二季將有三場大型演唱會，但去年同期多達 13 場，營收因基期因素預估將小幅衰退，不過演唱會獲利相對較低，若演唱會場次減少，藝人將有更充裕的時間參與實境秀、代言活動等，獲利表現反而較佳，同時授權收入將認列完整季度的新合約，由於授權收入毛利率高達 80% 以上，法人估，第二季每股盈餘也將維持在 2 元以上。



法人表示，看好華研與杭州網易雲音樂簽屬策略合作協議，預期合作效益可望於第二季完整發酵，不論是保底收入、音樂平台用戶之點擊收入成長皆對華研獲利有明顯挹注。



法人指出，華研今年在授權金入帳及演藝經紀帶動，全年營收年增 10%，但獲利成長幅度將會更高。



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