【港股午評】回吐逾百點只屬小兒科 勿急亂

經過了昨日的興奮後，今早大市回軟，不過回軟幅度不大，就視作為上日急升後回吐好了，無需要過份擔心。 事實上今早投資者並非太積極入市，投資者目前對後市仍抱持觀望態度，這屬相當正常的投資態度。現時外圍市場形勢仍未明朗，不宜積極作出部署，只可以作出準備，並在合適時機作出擊為佳。

恆生指數中午收市報30579點，跌128點；國企指數中午收市報12116點，跌123點，成交額為501.62億元。

今早的市況可以用一個悶字來形容，亳和驚喜可言，若投資者此刻實在欠缺心水，倒不如暫時抽身而去。始終雙眼看著股價走勢時，難免有一份心痕痕的感覺，所以投資者如無心水，就算了吧，提早度一個小周末為佳。

當然在股海中抽身者少，待機而行既眾，所以不願離場者肯定較多。若投資者希望伺機出擊，醫藥股及教育股仍然是可以率先考慮對象。就是今早相關股份向下，反而是一個可以伺機入市的機會，若相關股份多跌5%時，相信已見有較大值博空間。若相當股份突然在午後從低位反彈，則可以放棄追貨此念頭。

油股今早轉弱，理應為市場人士預期之內，反而內銀股今早表現相當失色，則令人難以理解。因為內銀股既是散戶投資者的愛股，亦是近期表現較佳的股份。是否另有玄機？目前難以堊理解，要再觀察一番。內房股今早亦紛紛向下，暫時不宜低撈，一來未知原因，二來內房股股價仍未屬低殘，何必要考慮低撈？

2018年4月20日中午12時45分

文﹕張偉倫

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