〈蘋概Q2難旺〉蘋果拉貨動能萎縮 鴻海Q2營運恐轉淡

根據代工大廠鴻海 (2317-TW) 過去 3 年的上半年營收統計來看，第 2 季營收季減介於 3-5% 間，展望今 (2018) 年，法人認為，第 2 季本來就是淡季，在蘋果 (AAPL-US) iPhone X 銷售不給力情況下，預期拉貨動能將明顯萎縮，單季營運將比首季更淡。

鴻海 3 月營收 3491 億元，月增 25.68%，年增 2.18%，雖未站上 3500 億元整數大關，但與法人預估值相差無幾，創同期次高，推升單季營收衝過 1 兆元大關，累計第 1 季營收 1 兆 275.76 億元，季減 40%，但年增 5.22%，創同期新高。

法人表示，從營收角度來看，由於蘋果 (AAPL-US) 的拉貨動能已明顯萎縮，鴻海 3 月營收回歸到網通及個人電腦等產品表現，就數字來看，這 2 大產品基本面還在，讓鴻海營收有撐。

蘋果新 iPhone 通常在 9 月間發表後上市，市場雖傳出供應鏈今年可望提早在第 2 季拉貨，但包括台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 都釋出智慧手機市場不好的訊息，鴻海來自蘋果的營收占一半以上，仍是重要營收來源，法人看淡其第 2 季表現將較首季下滑。

統計鴻海近 3 年上半年的營收，第 2 季營收都較第 1 季下滑，2015 年第 2 季季減 4%，2016 年季減 3.7%，2017 年季減 5.39%；法人預估，今年仍難脫第 2 季淡季的衝擊。