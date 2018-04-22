《高敏感是種天賦》想太多又怎樣？你更能找到新的機會

你是不是常被說「想太多」？事情還沒發生，就在內心小劇場先演了好幾輪，愈想愈煩、愈想愈亂，把自己搞得好累，覺得人生總是不快樂？《高敏感是種天賦 2》一書，告訴你如何實踐天生「多一根筋」的優勢，不僅能建立更緊密的人際關係，也能在困境中開啟新的生機，把杞人憂天變成未雨綢繆。

許多高敏感族或內向者在面對即將發生的事時，會很謹慎地在情緒上或心理上預做準備。如果你已經想像好各種可能的情況，並且擬好因應的 A 計畫、B 計畫，甚至更多，確實會比較有安全感，並減少在發生狀況的當下受到過度刺激。

然而，有些高敏感族或內向者的想像力太過豐富、太過逼真，他們的每個念頭都繞著負面情況打轉，例如「萬一我的國家爆發戰爭了，該怎麼辦？」或「如果真的發生核戰了怎麼辦？」或「如果氣候變得這麼奇怪，導致一些自然災害，該怎麼辦？」「要是我身邊有人生重病，或是出了嚴重車禍，該怎麼辦？」



偶爾，腦袋裡冒出這些未來可能發生的不幸思緒，並不是什麼問題。因為這些想法可以讓你懂得感恩，慶幸自己到現在還沒碰到這些狀況。但如果你整天都在想像這些意外狀況，隨時都在想說該怎麼辦，可能會給你帶來長期的不安情緒。

萬一這些意外真的不幸發生了，你先前花時間擬定的計畫也不見得有幫助，因為實際的狀況和你的假想肯定不同。因此，當你腦子裡又開始浮現各種小劇場時，建議你停止那些念頭，並告訴自己「如果最糟的情況真的發生了，我再來應付它。」也許屆時會有一個很棒的點子產生。說不定，你還可能因此與他人共同並肩應戰，之後變成一輩子的朋友。

自己一頭熱內心小劇場的壞處，就是你只能想像那些情景卻束手無策。但是事情真的發生時，你是真的可以去做些什麼的，而且情況很少會如你所想的那麼壞。

你也許會覺得因為自己是內向者或高敏感族，所以過得比別人辛苦。但事實可能恰恰相反。維克多．弗蘭克（Viktor Frankl）是維也納的神經暨心理病學教授。因為是猶太人的關係，在奧斯威辛（Auschwitz）集中營待了三年並倖存下來。



他相信最能安然度過困境的人，是那些善於從中發掘意義的人，而這也常是內向者與高敏感族最擅長的。所以不要覺得不幸狀況發生時，自己的機會比別人還差。或許，你反而能在困境中發揮創意找到因應之道，發掘人生更深層的意義，並和旁人建立更緊密的關係。







《高敏感是種天賦 2 實踐篇：與眾不同的內在力量》

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