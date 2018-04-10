華通3月營收低於預期 拖累首季營收年減2.54%

蘋果 PCB 供應鏈的華通 (2313-TW) 在 3 月營收不如預期之下，拖累第 1 季營收僅及 109.3 億元且較去年同期衰退 2.54%，但第 2 季則有陸廠手機旗艦機種及蘋果新 iPad 將大量上市的訂單挹注，預估表現將優於第 1 季及去年同期，營收將逐季成長。

華通今 (10) 日公布 3 月營收為 32.76 億元，月增 4.96%，年減 10.65%，累計第 1 季營收僅及 109.3 億元，季減 35.5%，年減 2.54%。

華通 2017 年營收為 539.64 億元，創新高，年增 18.56%，毛利率 14.99%，年增 2.3 個百分點，稅後純益為 35.77 億元，年增 1.2 倍，每股純益為 3 元。

華通日前董事會針對去年盈餘，擬每股配現金股利 1.2 元，較上一年 0.6 元也增加 1 倍，以今日華通收盤價 29.4 元計算，現金殖利率 4.08%，華通的此股利分配案，將交由 6 月 14 日股東會討論。

蘋果 iPhone X 新手機銷售量不佳，影響主力 PCB 廠華通同步遭外資一路調節賣超，外資今年第 1 季賣超華通股票 11.81 萬張，外資 3 月更是整個月站在賣方，總計賣超 9.22 萬張，調節狀況最為激烈，4 月以來外資今賣超華通。

華通今年首季營運重點在 HDI(高密度連結板) 及軟硬結合板，應用產品別以筆電、手機及平板電腦為主，3 月下旬有第一波中國品牌手機 PCB 拉貨潮，第 2 季則將開始交貨美系客戶新款筆電及平板 PCB 板。