台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月20日

台積電財務長何麗梅昨（19）日表示，受智慧手機市場需求疲弱、加密貨幣挖礦需求不確定性增加，及匯率等三大因素干擾，本季合併營收將季減 6.6% 至 7.8%，毛利率與營益率也將下滑，並同步下修全年合併營收年增率至一成，低於原預估的年增 10% 至 15%。

證交所全力搶企業在台掛牌！昨（19）日宣布，未來公司從遞件申請上市（含 KY 股），至送進審查委員會的期限，將從 8 周大幅縮短至 6 周，而櫃轉市，也由 6 周縮至 1 個月內由經理部門決議後，直接提報董事會核議。

壽險投資國際板不再無上限！立法院財委會 19 日初審通過保險法修正條文，授權金管會可視保險業財務、風險管理及法令遵循，限制其投資國際板債券的金額；金管會主委顧立雄會後則表示，保險業投資國外加計國際板債券金額，不希望超過可運用資金的 65％，這也是金管會的警示指標。



聯合報

薪水沒到 4 萬 禁「薪資面議」

簽和平條約終戰 韓朝美已詳談

顧立雄：台股萬點成常態

經濟日報

台積遇三逆風 本季營收不妙

油價四利多 攀三年半高點

IHS 示警：面板廠本季恐轉虧

蘋果日報

高薪飯碗難捧 科技業離職快

美國封殺 《富比士》：中興幾周內恐破產

高通裁員 1500 人 加州是重災區

中國時報

美限 2020 年 北韓全面無核化

電動機車 5 月 1 日起 2 年免停車費

亞太電信雙飽 非公教也能辦

工商時報

留財 上市審查８周變６周

金管會設警戒線 壽險海外投資 不得逾 65％

金屬原料噴出 概念股歡呼

自由時報

歐盟 27 國 批一帶一路只爽中企

透明條款欠透明 台洗錢評鑑恐難過關

偏好雙邊協定 川普不要重返 TPP