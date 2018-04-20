告別卡斯楚年代 古巴新總統續改革經濟 雙幣統一受關注

古巴 57 歲的原國務委員會第一副主席迪亞斯卡內爾 (Miguel Díaz-Canel) 周四 (19 日) 當選為新總統，接替 86 歲的勞爾．卡斯楚 (Raul Castro)。這個歷史性交接，意味着古巴告別長達近 60 年的卡斯楚時代。勞爾說，新總統最長任期為 2 個 5 年任期。他就任後，要重新啟動勞爾開啟但陷入停頓的經濟改革，困難重重。

《星島日報》報導，全國人民政權代表大會 604 票中，603 票支持卡內爾擔任國務委員會主席，接替現任總統勞爾，成為新一任國家元首兼政府首腦。卡內爾是第一位在 1959 年古巴革命後出生的古巴元首，是第一位不穿軍裝、不同時兼任黨首的領導人，也是第一位不姓「卡斯楚」的領導人。

2003 年，卡內爾成為古巴共產黨史上最年輕的中央政治局委員。2013 年，他被選為古巴國務委員會第一副主席，之後他一直是勞爾的得力助手。迪亞斯卡內爾以務實和勤奮聞名，曾與他共事過的古共黨員稱他「做事有效率、執行力強，很關心下屬和民眾」。

迪亞斯卡內爾被視為溫和派，不過，去年流出的影片中，顯示他與共產黨員私人會晤時，以強硬措詞狠批古巴異見分子及美國。卡內爾與第一任妻子育有 2 名子女，第二任妻子是熟悉古巴文化的學者專家。

「堅持經濟模式更新的同時，要始終堅持共產主義信念」，這是勞爾對新一代領導人劃出的「政治紅線」。在古巴政權交接之際，經濟問題也是大多數古巴人最關注的話題。評論指，勞爾創立了市場改革的主要路線和機制，但沒能做到「結束舊思想」，這也被認為是繼任者最大的挑戰。

外界關注卡內爾是否能以創新思維，在勞爾近年來推行的經濟革新基礎上再接再厲，加快改革步伐，為古巴旅遊業和小企業帶來更大的自由度。由於勞爾的有限市場改革未能改善國家經濟，古巴人希望新政府可復甦國家經濟。

古巴現時仍實施中央計畫經濟。去年，委內瑞拉減少對古巴的援助，一度被看好的美國古巴關係出現「倒退」，影響古巴旅遊業，使古巴經濟問題惡化。

電機工程師出身的卡內爾雖沒有「扛過槍」，但他經歷了扎實的基層歷練，在 90 年代古巴經濟「特殊時期」主政地方並獲得良好口碑。他積極推動現代化，包括要求國營媒體交代更多具爭議性的訊息，以及積極發展互聯網等。

香港《文匯報》援引英國廣播公司 (BBC) 分析，由於勞爾留任古巴共產黨中央委員會第一書記至 2021 年，因此在政治層面，卡內爾仍代表「卡斯楚模式」的延續，未來勞爾將主要作為古巴意識形態和武裝力量的象徵，卡內爾則專注於政府管理，並延續勞爾的經濟改革。

外界關注卡內爾能否統一國家的雙幣制度，古巴現有兩種貨幣，包括可兌換披索 (CUC) 和披索 (CUP)，前者多用於國際貿易和旅遊業，後者多用於本地消費。兩者合法流通，並且有不同兌換價，對經濟造成沉重負擔。

卡內爾昨表示，將繼續古巴「革命」，同時必須推進經濟改革。但輿論認為，勞爾留任第一書記，仍是古巴最有權的人物，領導更換的象微意義將大於實質。根據憲法，古巴共產黨領袖是最高的社會和國家指導，即勞爾仍是古巴最高權力者。

自 1959 年推翻巴蒂斯塔獨裁政權並建立美洲首個社會主義國家後，卡斯楚一直執掌古巴政權，直至 2006 年因病重由弟弟勞爾接任古巴領導人，兩兄弟執掌政近 60 年。