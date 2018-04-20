卡尼：脫歐不確定性和經濟數據疲軟 英國5月可能不升息

摘要：英國央行行長卡尼在 IMF 春季年會接受 BBC 採訪時，下調了 5 月 10 日 MPC 宣布升息 25 個基點的可能性，英鎊兌美元迅速回落並跌破 1.41，刷新 4 月 7 日以來盤中新低，從月初高位回落逾 1%。卡尼認為，脫歐不確定性和經濟數據疲軟，或導致升息決定推遲，但未來幾年會有幾次升息。

英國央行行長卡尼周四參加 IMF 春季年會時，在美國首都華盛頓特區接受 BBC 採訪，下調了 5 月 10 日貨幣政策委員會（MPC）宣布升息 25 個基點的可能性，英鎊兌美元迅速回落。

卡尼表示，今年升息一次是「有可能的」，但任何升息都將是逐步的。他確信 5 月 MPC 會有一些不同觀點，但票委們都意識到「今年還有其他會議可決定升息」。BBC 分析稱，行長本人看起來對 5 月升息熱情不高，態度較之前相比更偏鴿派，彭博社認為，搞不好卡尼會支持暫不升息。

卡尼：近期英國遭遇了「混合型」經濟數據

卡尼在採訪中承認，近期英國遭遇了「混合型」經濟數據，個別商業調查等「軟數據」和零售銷售等「硬數據」都出現走軟跡象。除了薪資增幅、商業信心和通膨等常規參考項目，英國央行的利率決定將更多圍繞英國脫歐的不確定性展開，綜合考慮實施階段的細節和最終協議內容。

在周二密集發布經濟數據之前，英鎊兌美元一度重回 1.43，創 2016 年 6 月英國脫歐公投後的新高，目前卻從短期高點跌去了至少 1%。本周三個重要數據：就業、通膨和零售銷售都稱不上理想，最終會降低 5 月升息的可能性。

英國 2 月薪資增長略不及預期，失業金申請人數有所上升；3 月 CPI 年率年增率漲 2.5%，創一年多新低，核心 CPI 遜於預期。3 月零售銷售環比下跌 1.2%，增速創去年 10 月以來最低；第一季零售銷售環比下降 0.5%，也獲得一年來最大跌幅。

此前，市場預計英國在 5 月升息機率為 90%，不少人預計第一季英國 GDP 增速為 0.4%-0.5%。但本周經濟數據發布後，有的分析師將當季經濟增速預期砍半。

卡尼：影響升息的最大因素是脫歐不確定性

卡尼表示，英國經濟確實迎來了不少好消息，例如 3 月失業率跌至 45 年新低，就業增長勢頭強勁，薪資也出現一定程度的增長。但脫歐的不確定性更為顯著，並已影響到了英國商業投資的增長勢頭。英國央行將依據脫歐情況及影響調整貨幣政策，目的是保證經濟發展路徑穩定。

卡尼多次警告英國脫歐存在不確定性的背景是，英國首相梅周三在一項重要的脫歐立法上，喪失了英國上議院的投票支持。被否決的政府議案內容是：允許英國在 2019 年 3 月 29 日脫歐啟動之後，不用經過正規的議會辯論就能退出歐盟的關稅聯盟。

據 CNN 分析，這項對關稅聯盟的投票非常關鍵，因為構成了「硬 vs 軟」脫歐的分界線。梅政府的計劃原本是帶領英國「硬脫歐」，即同時退出歐盟單一市場和關稅聯盟。但英國上議院擔心對經濟損傷過大，希望能保留在一定形式的關稅聯盟里，下議院也有不少議員持這種觀點。

4 月下旬，英國上議院還會投票表決，是否允許英國政府將脫歐的日期和時間固定在 2019 年 3 月 29 日格林威治時間 23 點（北京時間 3 月 30 日早 7 點），以及更為棘手的與愛爾蘭邊境問題。據中國新聞網，歐盟要求在今年 10 月前就脫歐協議細則達成一致，而英國議會規定，英國政府與歐盟談成的任何脫歐協議，只有經過議會批准才能生效。

卡尼：經濟增長動能利多，未來幾年還會升息幾次

在大篇幅表達謹慎態度後，卡尼也試圖平息市場恐慌，認為還是應該看到經濟的增長動能。

雖然他表示，英國生產率並未提升，將限制薪資的上漲速度；英國議會接下來對英國政府脫歐議案的投票，也會影響利率上升的速度。但他也認為，MPC 票委們「會鎮靜地坐下來，綜合考慮所有情況」，尤其是全球經濟增長的強勁程度。

他表示，MPC 票委們還沒有決定升息的具體時間，因為在 5 月 10 日開會之前還有幾份經濟數據要出爐。但他預計「未來幾年會有幾次升息」，重要的不是關注精確的升息時間，而是要看整體的貨幣政策路徑如何。英國《金融時報》表示，如果 5 月升息了，卡尼將被外界批評且「打臉」。

BBC 分析稱，下周還會公布 4 月英國消費者信心和第一季 GDP 初讀等重要數據。如果經濟數據繼續弱於預期，今年夏天之前升息的可能性就會進一步消退。

市場也開始計價入 5 月不會升息的場景。英鎊兌美元在卡尼講話後短線下挫逾 100 點，逼平 4 月 7 日盤中新低 1.4070，跌幅擴大至 0.8%。

『新聞來源／華爾街見聞』