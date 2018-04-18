機組大修高峰期 沈榮津坦言今年供電較艱苦

新任工總理事長王文淵認為政府以「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，經濟部長沈榮津今 (18) 日指出，檢視 2025 年供電，今年因為進入機組大修期程密度高峰期，整個供電較艱苦，但明年備轉率可達 10%，往後則維持 15%；至於發電占比是否調整則隨時看情勢來做，但火力發電占比 8 成目標不變。

政府推動能源轉型，目標在 2025 年達非核家園，在發電占比上燃氣 50%、燃煤 30%、再生能源 20%；王文淵對能源政策議題指出，政府為達到 2025 年非核家園目標，採取「以綠能取代核電、以天然氣取代燃煤發電」的政策值得商榷，違背國際能源多元化潮流，對電力穩定供應有很大的風險，如果堅持執行，將不利台灣經濟發展。

沈榮津表示，會再找時間再向王文淵說明，同時也說明 2025 年的能源轉型電力供應評估，今年供電較為艱苦，主要是因面臨機組大修期程密度最高的高峰期。

他說，明年備轉率可達 10%，往後備用率維持 15%，在電力穩定供應上將逐年檢視；至於發電占比是否調整? 沈榮津表示，隨時看整個情勢來做調整，燃煤及燃氣要看市場反應，目前火力機組發電配比 80% 不變。

針對能源轉型是否對經濟造成影響一事，沈榮津表示，主要是擔心綠能占比、躉購電價、燃氣機組太高等是否影響電價，這些政府都有做整體考慮，目前台灣電價與亞洲鄰近國家相比電價仍偏低，未來能源轉型後，在電價還是合理且有競爭力；他同時強調，台灣能源轉型是朝減煤方向走，與國際趨勢一致，沒有背道而馳。