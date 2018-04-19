七日走資388億金管局11度入市捍聯匯

在美國加息預期下，資金加速流出本港！金管局昨日清晨接連兩次承接港元沽盤後，昨晚再出手，涉及43.18億港元。由上周四(12日)開始接貨至今，短短7日已11度出手，累計接走388.2億港元，令本港銀行體系結餘降至1418.33億元。流動性收緊下，本港同業拆息(H)持續趨升，其中6個月及12個月拆息分別見1.61179厘及2.12756厘，續創09年海嘯後新高。

銀行體系結餘1400多億

港匯持續偏弱，於周三清晨金管局兩度入市，分別接了15.7億元及35.33億元的港元沽盤，令銀行體系結餘由1512.53億元跌至1461.51億元。其後進入紐約交易時段再度入市，涉資43.18億元，令結餘進一步降至1418.33億。流動性進一步收緊，本港同業拆息差不多全線上升，其中兩周同業拆息升幅最大，升0.036厘至0.6厘，一個月及三個月同業拆息亦各升0.19厘及0.24厘至0.91179厘及1.32071厘。6個月及12個月拆息亦分別升0.19厘及0.21厘，見1.61179厘及2.12756厘。

信銀國際首席經濟師兼研究部主管廖群表示，近期港元流出確比較多，主要因市場預期美國今年將加息4次，意味着6月加息的機會大增，令資金加快流出。港匯觸及7.85弱方兌換保證水平下，金管局要入市接貨，流動性減少下，拆息自然抽升。他指，現時本港銀行體系結餘仍有1400多億元，流動性仍然充裕，資金流走的速度亦不是太快。他估計，本港銀行體系結餘或跌至1000億元以下，直到本港跟隨美國加息後，港元匯價才會穩定下來。

市場料六月將隨美加息

他認為，資金流走的情況仍會持續一段時間，直至本港加息為止。他預期，美國下一次加息後，本港將會跟隨，即本港最快或於今年6月加息。他解釋，本港同業拆息持續上升，對銀行按揭貸款盈利造成壓力。事實上，市場不少H按早已達最優惠利率(P)按為基準之鎖息上限，若最優惠利率保持不變而H持續上升，銀行將面臨損失。(大公報)

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