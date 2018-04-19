富元國際集團(00542-HK)4.2億售富源地產控股

富元國際集團(00542-HK)公布，公司全資附屬公司New Stage Holdings Limited向興捷投資出售富源地產控股，代價為4.2億元。集團預期將錄得出售事項收益約港幣5704萬元。

出售業務有權參與開發、銷售、營運、租賃及管理物業、買賣傢俬及建以及企業管理顧問。中國公司現時持有地塊。地塊佔地共60,339.83平方米，位於中國廣東省珠海市橫琴新區。地塊指定作商業及金融以及研發用途。地塊之初步規劃已自2018年3月起展開。

執行董事兼控股股東楊立君向公司確認之資料，楊先生與身為買方實益擁有人之擔保人之間現時存在業務關係。就此及為免疑慮，楊先生及其聯繫人將自願於股東特別大會就批准買賣協議及其項下擬進行交易之決議案放棄表決。

經扣除交易成本及其他相關開支後，預期公司將自出售事項收取所得款項淨額約4.11億元，有關款項將用於下列用途：1.712億元用作償付賣方就部分償付先前收購事項代價而發行之本金額1.6億元3年期12厘息率票據；約2億元用作投資集團現有及╱或潛在新項目；及約3980萬元用作集團一般營運資金。

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