美股盤中─震盪走高 部份大型企業財報強勁

美國股市週三中場震盪走高，幾家美國大型企業公布第一季財報強勁，拉抬了投資人的信心。

摩根士丹利銀行公布第一季獲利與營收創新高，交易業務優於預期。該銀行股價上漲逾 1%。

鐵路運輸公司 CSX 公布，因系列削減成本措施奏效，獲利優於預期。CSX 股價大漲 6.1%，可望創下 1 月 17 日以來最大漲幅。1 月 17 日該股價大漲逾 20%。

聯合航空亦公布第一季財報優於預期，其股價上漲逾 6%。

台北時間 00:03

道瓊工業平均指數上漲 4.56 點或 0.02% 至 24791.19。

Nasdaq 指數上漲 24.77 點或 0.34% 至 7305.82。

S&P 500 指數上漲 7.53 點或 0.28% 至 2713.92。

財報季有了強勁的開始。週二為止，S&P 500 企業中，74% 公布獲利高於預期，79% 銷售高於預期。

分析師說，企業財報表現強勁，別看空股市。

IBM 週二公布獲利與營收均高於預期，但該公司未來展望令人失望。IBM 股價下跌 7.1%。

分析師說，股價要上漲，企業財報必須強勁，未來展望也不能令人失望。

週二，美國股市上漲，UnitedHealth 與 Netflix 等公司公布利強勁，提供了股市利多。

經濟數據方面，台北時間凌晨 02:00 聯準會 (Fed) 將公布褐皮書經濟報告。投資人將據以研判美國經濟的目前情況。