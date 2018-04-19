高盛CEO首度開口欽定繼承人：那就David Solomon吧！

摘要：高盛在今年三月任命所羅門（David Solomon）為單一總裁兼 COO 後，高盛現任 CEO 貝蘭克梵在專訪中首次公開表示，未來所羅門將接替自己的工作，暗示其將接任高盛下一任 CEO 的職位。

在此前被看好的所羅門（David Solomon）和施瓦茨（Harvey Schwartz）之間，高盛於三月份任命了所羅門為單一總裁（Sole President）兼 COO，並宣布施瓦茨將在今年 4 月從高盛退休。雖然可以認定所羅門即將成為 CEO 接班人，但高盛官方一直沒有正式宣布。

執掌高盛超過 12 年的現任 CEO 貝蘭克梵（Lloyd Blankfein）最終可能在今年結束任期，他也在一個談話節目中透露出自己心儀的接班人姓名——David Solomon。

在 CNBC 的專訪節目中，貝蘭克梵談到接班人問題時表示，預計所羅門會接替他的職位，稱其為「候任 CEO」，儘管貝蘭克梵尚未明確表示他何時離職。

所羅門最近脫穎而出，成為最有可能獲得最高職位的候選人，尤其是在施瓦茨宣布退休的之後。此次貝蘭克梵「欽定」繼任者，也讓市場對於這一全球頂級投行接班人的猜測畫上句號。

早前，貝蘭克梵在一份聲明中表示，期待繼續與 Solomon 密切合作，在全球範圍內建立高盛的經營網路，為不斷擴大的客戶群服務，並為股東帶來豐厚回報。在聲明中，並沒有明確說明施瓦茨決定退休的具體原因。

此前，所羅門和施瓦茨一直被認為是最有可能的高盛接班人人選，他們是高盛聯合首席營運官（co—COO）。這兩人是在 Gary Cohn 去年加入川普團隊後，被提升為高盛 COO 的。從高盛職位上看，COO 是僅次於 CEO 的職位。

Solomon 現年 55 歲，此前擔任高盛投資銀行部主管，投資銀行業務是高盛第二大收入來源。Solomon 在高盛內部以高調作風著稱，作為華爾街頂級銀行高管，他曾經兼職 DJ。他不是常春藤大學畢業生，而是畢業於 Hamilton College 法律系。

David Solomon

Solomon 早年曾在歐文信託（Irving Trust）工作，隨後在德崇證券（Drexel Burnham Lambert）銷售商業票據。在貝爾斯登 (Bear Stearns) 短暫任職後，所羅門於 1999 年加入高盛，並成為高盛少有的外部合夥人，著手建立高收益債券業務。在 2006 至 2016 年間，他一直是投資銀行的聯席主管。

『新聞來源／華爾街見聞』