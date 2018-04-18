奇力新今日股價開高走高 鎖住漲停板 平上市來新高價

今年 1 月 3 日宣布合併美磊 (3068) 的奇力新(2456)，今天以 106 元開盤，股價接著強勢以 114 元漲停作收，收盤價平上市來新高價，奇力新在去年 11 月 17 日和今年 1 月 5 日盤中都曾觸及 114 元高點。而美磊今日則以 73.1 元開盤，盤中股價也一度亮燈漲停，最高來到 79.5 元，收盤則以 79.2 元作收。奇力新 3 月合併營收 11.53 億元，月增 47.71%，創下單月歷史次高，累計第一季合併營收 30.07 億元，較去年同期成長 9.25%，也創歷年同期新高。



法人指出，由於近來晶片電阻、電感需求強勁，加上電阻及電感漲價效應持續顯現中，根據數據顯示，奇力新、旺詮及飛磁三家公司合計 3 月接單金額已達 20 億元，創歷史新高紀錄。其中，奇力新 3 月接單就突破 9 億元歷史新高，相當樂觀看待奇力新今年整體業績，尤其若加上合併美磊成績及漲價效應，奇力新營收及獲利接下來預估將有所表現。



另外，被動元件龍頭國巨 (2327) 今日股價強勢飆漲，以 604 元開盤後，隨後漲幅將近 10%，以 664 元亮燈漲停作收，再創新天價。而相關族群，包括鈞寶(6155)、日電貿(3090)，今日也同步鎖住漲停。



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