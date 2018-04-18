裕日車推小型運動休旅QX30 估今年INFINITI銷售上看2600台

裕日車 (2227) 代理 INFINITI 品牌今天發表全新小型運動休旅 QX30，總經理李振成指出，至年底限量配額為 200 台，目前預接單有 30 台，而今年全年 INFINITI 新車銷售上看 2600 台，較去年 2440 台成長。INFINITI 連續兩年在台灣銷售刷新記錄，2017 年的銷售年成長率突破 20%，其中，Q30 月銷售達到 100 台水準，這次引進 QX30 休旅車後，預售價格為豪華款 168 萬元、旗艦款 183 萬元，李振成表示，至年底限量配額為 200 台，後續將視銷售狀況，不排除向原廠爭取追加。



INFINITI 在 2016 年銷售台數已經寫下歷史銷售新高來到 2020 台，2017 年的銷售台數進一步成長到 2440 台，今年除今天發表的 QX30 休旅車，預計第四季還將推出 QX50，盼全年銷售可望再創新高，目標上看 2600 台。



裕日車 2017 年本業利益 20.76 億元，創下 10 年新高紀錄，加計大陸東風日產的轉投資收益後，稅後純益 66.43 億元，年增 43.48%，EPS 為 22.14 元，僅次於 2013 年的 24.33 元，重登上市車商每股獲利王座。



裕日車尚未公佈股利，公司預計 5 月 8 日召開董事會敲定股利政策及第一季季報數字，市場認為，在政府針對保留盈餘課稅的措施及母公司裕隆今年投資支出多、需要較多現金支援下，估計配息率將會從 9 成起跳，預估約 20 至 22 元。



針對大陸車市方面，第一季銷售 29.3 萬台，主要受到去年 12 月促銷及 2 月過年因素，預估今年大陸轉投資東風日產汽車銷售 117 萬台，啟辰銷售 20 萬台，總計目標 137 萬台，較去年 122 萬台成長。



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