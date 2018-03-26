裕日車去年獲利年增逾4成 創4年新高 EPS衝22.14元

汽車高價股裕日車 (2227-TW) 今 (26) 日公布去 (2017) 年財報，在東風日產轉投資獲利亮眼的強力挹注下，全年稅後純益 66.43 億元，年增幅高達 43%，每股純益(EPS)22.14 元，創 4 個年度來新高，也是睽違 2 年後再度賺逾 2 個股本。

裕日車去年第 4 季稅後純益 16.78 億元，年增近 30%，EPS 5.59 元，其中，業外收益認列 17.27 億元。

綜觀裕日車去年全年獲利來源仍是以東風日產的挹注為主，全年業外收益達 60.71 億元，年增幅高達 23.8%，占總獲利比重高達 91%。

若觀察裕日車在台銷售的本業狀況，全年合併營收 332.22 億元，年減 4.7%，不過，在成本和費用有效控管下，毛利率拉升至 18.62%，年增幅多達 4.14 個百分點，使營業毛利達 61.84 億元，年增 22.55%，營業利益 20.76 億元，年增幅達 72%。

展望後市，裕日車目標今年在台銷量為 4.3 萬台，較去年的 4.26 萬台略成長，將推出不少戰略車款，包括 Nissan X-Trail 改款規畫第 2 季上市，而全新車型 Kicks 第四季亮相。

而代理銷售的 Infiniti 全新車型 QX30 預計 4 月 18 日正式發表，下半年還將發表大改款 QX50，藉此搶攻買氣旺盛的進口 SUV 市場。

另外，和泰車 (2207-TW) 尚未公布全年財報，前 3 季稅後純益 77.37 億元，年減 1.96%，EPS 14.23 元。