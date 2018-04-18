香港寬頻(01310-HK)：一未知方入侵存有已停用資料庫的伺服器

香港寬頻(01310-HK)公布，于2018年4月16日，集團發現一宗未經授權接觸其一個已停用客戶資料庫的事件。在發現未經授權的接觸時，集團立即進行徹底的内部調查，并聘請外部網絡安全顧問對所有系統及伺服器進行全面檢查。

根據迄今為止的調查，集團發現一未知方入侵集團一個存有已停用資料庫的伺服器。該資料庫包含集團截至2012年約38萬條固定及IDD服務客戶及服務申請人記錄，約佔其360萬條客戶記錄的11%。此等截至2012年的資料包括姓名、電郵地址、通訊地址、電話号碼、身份證号碼及約4.3萬條信用卡資料。集團已採取即時措施以防止日後任何類似攻擊。集團并不知悉集團任何其他客戶資料庫受到影響。公司相信此為一宗獨立事件，且不會對集團的業務及營運造成任何重大影響。

公告稱，集團非常重視此事件。已于昨日立即向香港警務處報告上述事件，并將通知受影響的客戶及就此通知香港個人資料私隐專員。集團將在此過程中與有關部門充分合作并將不遺餘力地打擊此等違法行為。

此外，集團正繼續調查，以确定未經授權接觸的詳細原因，并將實施嚴格的措施，以防止今後發生類似事件及加強保護其客戶資料。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)