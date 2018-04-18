石藥集團(01093-HK)擬向Galaxy Bio授出抗腫瘤仿制藥銷售權

石藥集團(01093-HK)公告稱，2018年4月18日，全資附屬公司石藥中奇與Galaxy Bio訂立産品授權協議，石藥中奇同意向Galaxy Bio授出獨家權利及提供相關知識，以進行所需臨床試驗，并于美國、加拿大、澳洲、紐西蘭、日本、香港特别行政區、澳門特别行政區、台灣及歐洲多個國家申請製造、分銷及銷售由石藥中奇開發的抗腫瘤仿製藥「注射用紫杉醇(白蛋白結合型)」所需之相關批準，及于該等地區獨家製造、分銷及銷售該産品。

代價，自該産品在該等地區獲得首項批準起為期二十年内， Galaxy Bio須按該産品在該等地區淨利潤之某個百分比向石藥中奇支付銷售提成。此外， Galaxy Bio須于該期限内向石藥中奇作出(i)最多總額為3,000,000美元之裡程碑付款(取決于該産品在該等地區之批準進度)及(ii)最多110,000,000美元之銷售達标付款(取決于該産品在該等地區達成之銷售額)。

Galaxy Bio(NAL Pharmaceutical Group Limited之全資附屬公司)為一間于美國從事已改良藥物遞送系統的新藥物産品研發之醫藥公司。

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