【港股解碼】來看看睿見教育一年來的擴張版圖

又雙叒收購一所學校

4月16日晚，華南地區最大的經營高端小學及中學的民辦教育集團睿見教育(06068-HK)發佈了一則公佈，指其收購了濰坊市濰州外國語學校全部股權，作價1.11億元人民幣。

收購的濰州外國語學校於2012年成立，為山東省濰坊市其中一所頂尖民辦小學，提供以英語教學特色的優質義務教育。擁有約2.53萬平方米土地，並建有教學樓、學生宿舍及有關設施。該校目前有約2050名小學生，使用率約97%，惟並無初中及高中部。

財華社瞭解到，睿見教育有一所學校(濰坊光正)與新收購的濰州外國語學校位於同一地區，提供高端小學、初中及高中教育，目前有約1400名學生，但其容量為約4000名學生。由於濰州外國語學校並無自設初中及高中部，濰州外國語於收購完成後將成為與濰坊光正初中部相匹配的直屬學校。

一年時間佈局五城

事實上，這已經不是睿見教育的第一次戰略擴張了，其自去年1月底上市以來，就已經開始緊鑼密鼓的籌畫佈局，短短一年的時間，於安嶽、潮州及江門等地開設學校，並伴有當地政府的大力支持。(詳見下表)

從睿見教育的擴張路徑看，除了四川安嶽及濰坊的學校，其他的均位於廣東省。可見，睿見的重點佈局區域在廣東省內尤其是大灣區內及其周邊的城市，據睿見教育年報顯示，其2017財年的營收約94.8%來自於廣東省內學校，其辦學規模、收費增長均充分受益於廣東省的經濟發展、外來人口增長和國家政策支持。

高速發展的睿見教育

從整體情況看，計及新收購的揭陽學校，睿見教育目前共有7所學校，截止2017年9月1日，學生總人數為41180人，同比增長29.5%。 下圖為各學校的招生情況。

此外，睿見的招生人數亦逐年錄得上升，並呈雙位數增長。但其2016年的增速有放緩趨勢，2017年因收購了揭陽的學校才令學生人數增幅增至近三成。

再從財務數據看，截至2017年8月31日止年度，睿見教育實現收益9.79億元，同比增長39.7%，年內溢利同比增長29.7%至2億元。下表為財華社統計的近4年來睿見教育的盈利情況。

可以看到，其收益自2014年起逐年上漲，由4.51億元升至2017年的9.79億元，短短幾年時間，大升了一倍之多。純利在2015年的增幅高逾1倍，然2016年卻有所下降，該公司於招股書中提到，主要因為2016年度為籌備全球發售而產生上市開支約人民幣2440萬元；及所得稅開支增加33.7%至4020萬元所致。時間到了2017年，淨利潤破2億大關。

總而言之，睿見教育目前正處於高速發展擴張階段，業績亮眼。新收購的濰坊外國語或將令其更加如虎添翼，不僅減少了在濰坊的競爭對手，同時亦將能借助濰坊外國語在當地的的名聲實現雙贏，增加濰坊光正的招生人數，與行業影響力，但擴張之快會否影響辦學品質也值得關注。而從其上述擴張版圖看，料公司未來仍重點佈局廣東省，並以自建為主收購為輔助。

截止今日收盤，睿見教育跌1.22%，報價5.66港元。

文：陸小梅

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