中興通訊(00763-HK)回應或被禁用安卓：核實後再讨論是否有新系統取代

美國商務部的出口禁令，可能危及到中興通訊(00763-HK)(000063-CN)的手機業務。

美國當地時間周二(4月17日)，路透社援引消息人士的說法稱，根據美國政府周一(4月16日)發出的技術禁令，在7年時間裡，中興將無法獲得美國公司的技術，即日起生效。這意味着，它可能無法在其設備中使用美國谷歌公示開發的手機操作系統Android(安卓)。

“中興高管正在評估未來的智能手機軟件選擇。”彭博社在當天的報道中寫到。

4月18日，澎湃新聞記者以投資者身份緻電中興通訊，該公司董秘辦人士回應稱，公司目前尚在核實事件的真僞，目前處于信息不對稱的狀態，需要對整體事件評估後才能清楚對公司的具體影響，再去讨論是否有新的系統取代安卓軟件。

智能手機市場兩大主流操作系統，分别是谷歌公司的安卓系統和蘋果公司的iOS系統。大部分手機廠商使用的都是谷歌公司的安卓系統，中興通訊也不例外。

按照美國商務部4月16日發出的禁令，未來7年内，中興通訊不得“以任何方式參與任何涉及從美國進出口商品、軟件和技術的交易”。這其中包括軟件授權。

美國商務部長羅斯當地時間周一(4月16日)聲稱：“中興通訊誤導了(美)商務部。之後公司不但沒有懲戒其員工和高管，反而對他們進行了獎勵。這種惡劣行為不容忽視。”

路透社的報道稱，中興通訊和谷歌母公司Alphabet一直在讨論禁令的影響，但截至周二(4月17日)上午，兩家公司仍然不清楚中興通訊對安卓的使用情況。據研究公司IHS Markit稱，中興通訊去年的智能手機出貨量為4640萬部，位居安卓手機制造商第7位。

谷歌拒絕對此置評。

彭博社的報道稱，如果無法繼續使用安卓系統，那麽對中興將是重大打擊，因為市面上的其他選擇不多。微軟和惠普不再提供智能手機操作系統，蘋果的iOS隻供自主設備使用，而中興也沒有自己的操作系統。唯一可能的選擇是三星的Tizen。不過，Tizen系統沒有獲得廣泛接受，隻支持很少的應用。

對谷歌來說，考慮到中興的市場份額不大，因此失去中興這一家客戶還不會造成緻命影響。不過，谷歌正失去對部分安卓手機廠商的控制。例如，規模最大的安卓廠商三星正在推出自主移動服務，例如語音助手，與谷歌的同類服務展開競争。作為應對措施，谷歌正更多地依賴中國手機廠商，例如中興、華為和小米。

當地時間4月17日，美國聯邦通信委員會(FCC)還宣布將采取一項措施，禁止移動運營商使用聯邦補貼購買中國企業生産的任何電信設備，這可能會傷害中興和競争對手中國智能手機制造商華為技術。

路透社表示，這些舉動有可能使美中關系進一步複雜化。這兩個國家最近幾周已提出數百億美元的關稅，引發人們對全面貿易戰可能會損害全球供應鏈以及商業投資計劃的擔憂。

與此同時，美國聯邦通信委員會(FCC)提出的新規則預計將在今年(2018年)完成，這似乎是美國阻止中興通訊和華為在美國獲得顯着市場份額的努力中的又一支力量。

美國聯邦通訊委員會(FCC)主席Ajit Pai 今年3月在緻美國國會的一封信中表示，他與美國立法者一樣，擔心全球第三大智能手機制造商華為的間諜威脅。

根據華為提交的文件，該公司在2017年將遊說支出從2016年的34.85萬美元降至6萬美元。

中興通訊提交的文件顯示，中興通訊同樣將遊說支出從2016年的86萬美元降至去年的51萬美元。

來源：澎湃新聞

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