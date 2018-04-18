歐股盤前─市場關注財報、經濟數據 指數期貨走揚

企業陸續公布財報，市場持續關注公司營收表現與經濟數據，週三 (18 日) 歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週三下午 2 點 32 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.09%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.01%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.22%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.07%。

受益於企業財報亮眼表現，美股連兩天走高，週二標普 500 指數收漲 1.07%，道瓊工業指數收漲 0.87%，那斯達克指數收漲 1.74%。

3 月美國新屋開工、工業生產數據，皆優於預期，帶動美元走揚，週二美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，至 89.526。

國際貨幣基金 (IMF) 對 2018 年全球經濟成長率的預測不變，維持於 3.9%，成長速度為 2011 年以來最快，但全球貿易爭端，仍是必須注意的風險。

中國人民銀行週二宣布，自 4 月 25 日起，定向降準 1 個百分點，估計可釋放 4,000 億元人民幣增量資金；外界解讀，此舉有助刺激經濟，因應第 2 季可能出現的經濟下滑風險。

歐洲產業消息方面，法國乳製品公司 Danone、荷蘭 Vopak 集團、礦產資源公司力拓集團 (Rio Tinto)，都將在倫敦時間週三上午公布營收。

經濟數據方面，倫敦時間週三上午 10 點左右，將公布歐元區 3 月通膨數據最終值。