韓國Q1長期失業人口逾15萬人，創近18年同期新高，年增18.8%

【財訊快報／劉敏夫】韓聯社報導指出，新出爐的數據顯示，韓國 2018 年第一季長期失業人口超過 15 萬。韓國統計部門週三 (18 日) 發佈的數據顯示，今年 1-3 月韓國月均失業人口達 118.1 萬人，其中失業時間超過 6 個月的長期失業人口為 15.1 萬人，較去年同期增加 2.4 萬人或 18.8%，創下近 18 年來的同期歷史新高。



今年第一季，失業時間超過 1 年的人口達 1.9 萬人，較去年同期增加 6,000 人或 51.2%，創下 17 年來的同期最高紀錄。



失業超過 6 個月的人口中，20-29 歲年齡層占比最高，顯示出近期長期失業的青年增勢明顯；放棄求職的人數為 52.34 萬人，較去年同期增加 6,800 人或 1.3%，創下 2014 年以來的新高。



分析認為，長期失業者和放棄求職者比重增加說明了就業職位在數量和品質方面存在嚴重問題。反復的求職失敗可能導致產生更多的長期失業者，而長期失業者可能在此過程喪失意願成為放棄求職者。



數據顯示，3 月份失業人口為 125.7 萬人，繼 1 月的 102 萬人和 2 月的 126.5 萬人以來連續 3 個月超過百萬，創下 1999 年以來的同月最高水準。



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