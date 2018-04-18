【港股午評】成盆冷水照頭淋 午後宜為塘邊鶴

廣東話有一句諺語為「成盆冷水照頭淋」，意思就是正對某事物當興之所致之際，突然間出現意想不到的變化，令人意興闌珊。為何提出這一句廣東話諺語，是希望利用這短短七個字來描寫對今早大市的變化，對投資者心有何衝擊。明明今早大市高開逾400點，可是升幅可以在極短時間內消散之餘，更一度倒跌，讓大市失守3萬點。對於大市這種表現，又如何不令人感到苦惱。對於午後表大市走勢，自問難以掌握，還是做一名「缸邊友」為佳。

恆生指數中午收市報30146點，升83點；國企指數中午收市報11938點，升38點，成交額為657.17億元。

今早最弱的股份非汽車股莫屬，北京汽車(01958-HK)等多隻汽車股跌逾一成。低撈博反彈？不是不可以，但是難度會否太大，值博率又會否太低。既然要立志在午後做一名「缸邊友」，當然不會輕易受到引誘而出手。更何況連車王吉利汽車(00175-HK)半日亦要跌逾4%，反映出車股目前形勢並非不理想，何必要入坑？

汽車股難令人入坑？那麼被視為今年投資主題的醫藥股又是否可以成為投資者低撈對象？醫藥股確實是今日投資主題，亦相信後市會出現反彈，並已在早前的文章內指出，當發現醫藥股股價下挫時，可以考慮入市。此想法不變，惟目前市況仍處於弱勢，相信醫藥股在短期內只能反覆向下，若投資者本身對波幅承受能力較低，不如待市況喘定時才入市。

手機設備股目前仍未止瀉，若問何時低撈倒不如對相關股份的衍生工具作短線操作，以求在短期內先贏一注，往後才伺機作出部署。

2018年4月18日中午12時35分

文﹕張偉倫

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