【大行報告】瑞信下調汽車股目标價 降北汽及華晨等評級

瑞信發表報告指，由于内地宣布逐步取消汽車企業外資持股限制，其中針對新能源車及特别車種、商用車及乘用車的限制將分别于2018、2020及2022年取消。故該行將内地乘用車板塊評級下調至「減持」。

該行相信，在2018年或以後，外資汽車制造商將由現時的50:50合營架構轉成獨資建廠生産新能源車，并在2022年或以後提升在現有合營企業中的持股比例，或是興建新設施時選擇全資或擁有大部分權益。

該行續指，内地政府相關政策實施的時間遠早于預期，認為將縮短現有合營企業的合約期，有機會降低其長遠增長潛力及價值。而監管規則改變料將損害外資汽車生産商的中資合作企業，包括上汽集團(600104-CN)、長安汽車(000625-CN)、東風(00489-HK)、北京汽車(01958-HK)、廣汽集團(02238-HK)及華晨中國(01114-HK)。

該行將長安汽車、北汽及華晨評級由「跑赢大市」降至「跑輸大市」，目标價分别降至8.33元及13.3元，并將廣汽及東風評級由「跑赢大市」降至「中性」，目标價分别降至16.5元及9.84元。

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