A股現深V反轉創指漲逾2% 芯片概念股上演漲停潮

周三早盤，受降準影響，滬深兩市股指雙雙高開，随後跳水翻綠，滬指盤中一度下探至3041.63點，創今年以來新低。午後，抄底資金入場，市場回暖，在國産芯片、國産軟件等概念股全線走強的帶動下，三大股指均走出V型走勢，創指大漲逾2%重回1800點。滬指收報3091.40點，漲0.80%，成交額2022億。深成指收報10491.15點，漲0.92%，成交額2923億。創業板收報1822.26點，漲2.16%，成交額1067億。

從盤面上看，芯片、二維碼識别、鋼鐵、石油、智能交通等板塊居漲幅榜前列，海南、黃金、釀酒、汽車類、種植業等板塊居跌幅榜前列。

熱門板塊上，自美國商務部發布對中興通訊出口權限禁令以來，A股芯片概念股獲資金追捧，市場預計芯片國産替代或將提速。紫光國芯(002049-CN)、文一科技(600520-CN)等19股漲停，其他個股漲幅均超7%。

國防軍工股今日表現活躍，興森科技(002436-CN)、東土科技(300353-CN)等10股漲停，其餘個股紛紛大漲。

消息面上，4月17日，央行宣布自4月25日起下調部分金融機構存款準備金率以置換中期借貸便利，此舉預計將釋放增量資金約4000億元。

對于滬指而言，市場分析人士指出，目前來看，雙低點疊加技術反彈需求是指數現階段有望企穩的重要因素。對于創業板指數而言，雖然回補了前期缺口，處于相對弱勢的格局，但另一方面，也不必盲目悲觀與恐慌。深圳一家私募機構認為，相對主板而言現階段創業板政策面狀況更好，并且從一季度基金持倉情況來看也屬于低配板塊。另外，創業板一季度的表現破除了此前對創業板持續盈利能力的擔憂，投資者二季度可以适當調整自己的持倉結構。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)