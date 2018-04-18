面板雙虎外資賣不停 群創遭連賣8個交易日

面板產業持續有逆風，隨著新產能持續開出，景氣需求也放緩，因此產業面臨供給不平衡狀態，外資近日連續賣超面板雙虎，其中賣超群創 (3481-TW) 力道最猛，不過今日隨大盤表現回溫，面板雙虎友達 (2409-TW) 與群創 (3481-TW) 雙雙跌深反彈，股價表現逐步回溫。

據統計，外資已連賣群創 (3481-TW) 8 個交易日，合計賣超 84744 張，股價從 4 月 2 日以來連跌 8 天，昨日寫下 2016 年 12 月 30 日以來波段新低，友達 (2409-TW) 近日同遭外資連 2 賣，早盤也止跌反彈。

面板產業持續有逆風，群創經營團隊為專注經營，決定取消「季」線上法說會，強調每季財報都將依法上傳與公告，並附上文字說明，所有利害關係人如法人、媒體與股東等，都會同步收到資訊，另外，也可能會參加券商包含外資券商邀請的論壇或法說。

群創 3 月合併營收 226 億元，月增 24.9%，年減 28%；累計今年第 1 季合併營收 668 億元，年減 22.4%，季減 15.6%，創近 7 個季度新低；法人認為，首季營收衰退，主要是受市場需求清淡，加上面板價格下跌影響，預期第 2 季在價格跌勢未止下，營運仍有壓。

友達法說會預計 4 月 26 日登場，亞系外資最新報告看壞面板景氣進入下行週期，LCD 面板長期持續供過於求趨勢，價格恐緩跌，維持友達劣於大盤表現評等，目標價下看 10 元，甚至預估友達 2020 年恐將轉虧。

友達累計今年第 1 季合併營收 744.4 億元，季減 7.7%，年減 15.9%，為 2016 年第 1 季以來、近 8 季低點；在面板價格跌勢未止下，法人預期第 2 季面板廠獲利恐將面臨壓力。

面板雙虎今年營運面臨價格下跌，中國面板廠新產能開出等壓力，近期外資賣壓加重，群創遭連續賣超 8 天，友達則是連 2 天賣超，不過，投信昨日小買超友達，與外資不同調，兩家公司今日股價同步止跌反彈。