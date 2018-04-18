搶攻旅歐商機 華航與法航首度共用班號 直飛臺北-巴黎航線

搶攻巴黎旅遊商機，過去台北直飛巴黎由長榮航空 (2618) 獨飛，不過中華航空 (2610) 表示，已與法國航空 (Air France) 聯手，自 4 月 16 日起以共用班號開航臺北往返法國巴黎直飛航線，該航班由法航執飛，每周飛航 3 班。華航、法航首次共掛班號，串聯臺法兩地樞紐機場，拉近臺法距離。慶祝開航，華航官網即日起推出特惠促銷，臺北 - 巴黎經濟艙來回機票未稅價新臺幣 18,000 元起，提供旅客更多元的搭機選擇。華航表示，布建更綿密航網，除開拓新航點，也積極與天合聯盟成員航及其他航空公司拓展合作，創造旅運需求。此次法航進軍台灣市場，華航作為在地最強而有力的合作夥伴，藉由提供直飛航班，擴大市場需求，也持續提升法國與臺灣的各項交流。



華航於 2011 年加入天合聯盟 (SkyTeam)，將優質服務延伸到全球，透過共用班號等方式與盟航合作，讓台灣與世界連結更為緊密。除了臺北 - 巴黎航線，華航與法航合作自巴黎延遠至阿姆斯特丹及法蘭克福，同時華航提供法航臺北 - 雪梨及臺北 - 墨爾本等 2 航線進行共用班號合作，提供歐亞間旅客更彈性、便捷的優質商品及服務。



根據國際航空運輸協會 (IATA) 資料顯示，巴黎名列 2017 年臺灣旅客赴歐前三大目的地城市榜首；巴黎更榮獲知名訂房網站調查「10 大快閃旅遊目的地」冠軍。華航近年陸續引進 10 架 777 與 14 架 A350 新機，獨家直航德國法蘭克福、義大利羅馬及直飛英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、奧地利維也納，是臺歐間直飛航點最多的航空業者；法國航空為華航重要盟航，聯營班號將強化華航歐洲產品線的廣度及競爭力。



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