〈報稅月將登場〉防報稅系統當機 財政資訊中心建立4大防範措施

5 月報稅季即將到來，立法院財委會今 (18) 日考察財政資訊中心，多名立委關心去年報稅大當機問題，要求提高加強防範，財政資訊中心表示，為了避免當機事件再度發生，今 (2018) 年 4 大防範措施，包括建立中心同步監控機制、DNS 設定檢查、異常發生應變模擬演練、提高壓力測試水準等。

此外，針對民眾反應使用蘋果電腦報稅緩慢問題，財政資訊中心表示，今年 MAC 使用者介面改善，建置適用蘋果電腦的報稅系統，原本使用蘋果電腦網路報稅，下載元件後到完成報稅，要花 40 分鐘的時間，改版後時間縮減到只要 5 分鐘就能完成。

去年 5 月報稅首日因報税量大，造成機器負荷過重，出現系統異常的狀況，兩位財政資心中心主管因壓力過大辭退，為了避免再次發生當機事件，財政資訊中心指出，除了檢討去年塞機原因之外，今年建立四項防範措施，包括建立中心同步監控機制、DNS 設定檢查、異常發生應變模擬演練、提高壓力測試水準等。

財政部次長蘇建榮也強調，報稅是年度大事，出不了一點差錯，財政部會積極備戰，並做好壓力測試。

根據財政資訊中心統計，2017 年總報稅戶預估 630 萬戶，年增 10 萬戶；稅額試算件數共 388.85 萬元，所得資料彙整件數則超過 7411.8 萬件，年增 90 萬件，扣除額資料件數達約 21148 萬件，成長逾 30 萬件。