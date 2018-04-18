接單能見度至2020年 VHQ-KY強漲站回200元大關

影視特效製作公司 VHQ-KY(4803-TW) 受惠旗下既有客戶擴大釋單，訂單能見度已至 2020 年，利多消息帶動今 (18) 日股價強彈，大漲逾 8%，站回 200 元大關，創 2016 年 10 月以來新高。

VHQ-KY 近來受惠本業業務成長加上處分電影收益，3 月營收與第 1 季營收均創高。展望後市，受惠中國影像產業蓬勃發展，VHQ 目前在手訂單能見度拉長至 2019 年上半年，VHQ 表示，目前承接電影訂單已達 15 部，網劇訂單也大幅成長至 4 部，整體訂單量與平均製作費用可望同步提升，挹注整體營收與獲利表現。

此外，VHQ 預計於第 2 季完成收購中國北京木星時代公司 7 成股權，VHQ 表示，該收購案將從第 2 季開始貢獻營收獲利，至於跨足的電視劇業務與增加後製業務量等效益，將於下半年起逐步顯現。

若投資人看好其後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內 15% 的標的，例如：VHQ 元富 77 購 01(734316-TW)、VHQ 兆豐 77 購 01(734246-TW)、VHQ 富邦 78 購 01(734230-TW) 等。