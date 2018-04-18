【港股解碼】阿里影業：榮光背後的辛酸，何時能夠實現盈利？

阿里影業（01060.HK）最近有點慌，2018年4月13日，阿里影業發布盈利警告，預期在截至2018年3月31日止15個月期間內，將錄得歸屬于所有者的淨虧損介乎人民幣16至17億元之間。虧損的額度與阿里影業在市場之中的地位形成了一定的反差，阿里影業的股價也受此影響處于下跌狀態。

阿里影業近期股價走勢

來源：通達信

這其中最根本的原因是阿里影業在2018年2月農曆新年假期期間加大推廣力度以增加淘票票的市場份額所致。春節檔、五一檔、國慶檔往往是影片紮堆上映、搶占市場之時，這時候票務市場的大戰也是一觸即發，各方爲了贏得勝利，均不惜加大投資力度......

行業老大不好當

目前，票務市場已經形成了以光線與騰訊參與投資的貓眼微影與由阿裏影業主控的淘票票的兩軍對壘的格局。但是比起有著多方支撐的貓眼微影，淘票票的日子似乎要顯得艱難一些。票補大戰已經結束，淘票票也往投資、制作方向開始全面轉型，但是虧損的消息還是不斷傳來。

截至2017年12月31日止12個月及截至2016年12月31日止年度，阿里影業的同類虧損（因投資淘票票而産生的虧損）分別爲人民幣9.50億元及人民幣9.58億元。2016年至今的虧損額度大約將會在25.58億至26.58億期間，額度不可謂不大。

農曆新年假期期間通常是中國票房的旺季。2018年2月更是錄得農曆新年期間曆史最高票房數據，阿里影業趁此良機，充分發揮其市場推廣效用，以強化淘票票的市場領先地位。阿里影業在2018年農曆新年期間投入了大量資源爲用戶提供票務優惠，進一步推廣淘票票的品牌。基于市場推廣費用的增加，鑒于目前的競爭格局，阿里影業並不認爲此類票務推廣將是常態，但也可能隨著行業動態而不時進行調整。很顯然，阿里影業自身已經意識到在票務推廣方面存在的問題，近年來也在不斷向投資、發行等領域轉型。

未來：指向文藝片

根據界面新聞報道，在阿里影業短時間內兩次入股、成爲萬達電影二股東後，4月16日，淘票票再度發布重磅消息，劍指隨著消費升級日漸起飛的文藝片領域。

在北京國際電影節“藝術電影推廣論壇”上，淘票票總裁李捷宣布，將與全國藝術電影放映聯盟合作推廣C TO B的反向定制模式，由用戶發起包廳包場觀影；淘票票還將聯手優酷和電影資料館做藝術片的線上線下同步點播；更引起外界關注的是，未來三年，淘票票計劃投資3億，與北京文化、壞猴子等公司投資20部高品質藝術電影。

從上可以看出，淘票票正在加大對文藝片的投資力度。實際上，從2017年初開始，淘票票便開始在電影産業鏈上遊發力。春節檔，淘票票投資《西遊伏妖篇》、《乘風破浪》，聯合發行《功夫瑜伽》；五一檔期，淘票票投資並聯合發行了《拆彈專家》、《喜歡你》；暑期檔，淘票票參與發行《悟空傳》、《戰狼2》、《閃光少女》，參與投資《三生三世十裏桃花》。

但是此前淘票票的投資計劃多指向感官型的大片，文藝小清新的影片比較少見。近年來的中國市場，文藝片的崛起越來越指日可待，《心迷宮》、《路邊野餐》、《黑處有什麽》、《老獸》等影片頻頻在國內外獲獎，同時文藝片也具有衆多榮譽加身，從小成本爆發出大營收的優勢。

早在2016年的First創投會上，《老獸》（當時片名爲《老混蛋》）獲得了阿里影業（01060 HK）A計劃1萬美元的劇本發展金，而淘票票亦是是《老獸》的發行公司之一，以票務平台的身份參與影片發行，這是淘票票的實力，也是中國市場獨一無二的特色。或許從《老獸》開始，阿裏影業已經開始在心中醞釀不同的計劃。

票務市場與電影市場相互依存，相互影響，但是優質的電影始終是兩個市場可以長足地健康地發展的原因，向産業鏈上遊發展將是票務方的最佳選擇，接下來的博弈中，就看貓眼與淘票票，誰的眼光更精准了。

作者：施琳慧

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