〈房產〉新北三峽人口數及戶數5年來持續成長 北大特區中古屋漲勢猛

由房仲業者統計依實價登錄統計顯示，北台灣新興重劃區近一年來房價表現，以新北市三峽北大特區表現最強勢，3 年以上中古屋去年房價漲幅達 8.5%，而 3 年內的新成屋交易價格，去年也漲了 0.3%，同時，近 5 年內三峽區的人口數也成長了 6.4%，戶數成長幅度則達 10.9%。

中信房屋依新北市政府人口及戶數資料發現，三峽區人口及戶數 5 年來均呈現上揚，其中人口自 2017 年 3 月至 2018 年 3 月，成長了 0.7%，若與 2013 年相比，更是大幅上揚了 6.4%；在戶數方面，2017 年 3 月至 2018 年 3 月，也成長了 1.7%，與 5 年前相比更是大幅上升了 10.9%，戶數成長幅度超過一成。

中信房屋副總劉天仁表示，隨著台北市房價居高不下，年輕人住宅越買越遠，人口的移入帶來商業活動，也帶動了三峽發展。現在買房越來越看重交通條件，只要交通便利，有捷運或是大眾運輸系統，加上雙北市推出捷運公車吃到飽月票，減輕交通費用的負擔，即便物件不在市中心，一樣可以吸引民眾前來購屋。

中信房屋三峽北大加盟店店長詹智民表示，北大特區的大樓每坪單價約在 25-35 萬之間，三房的產品不含車位，總價約在 1000 萬左右；二房的產品不含車位，總價約在 800 萬左右。北大特區的住宅是全齡型的住宅環境，從幼稚園到國小、國中、高中、大學到研究所都有，而且國小是滿額，一大早就可以看到幼稚園跟國小的小朋友準備上學，然後是國、高中生，再來是台北大學的學生，是一個相當有活力的城市。

在交通系統方面，從新北三峽北大特區開車到機場只要 20 分鐘，開車到台北也只要 25 分鐘。如果搭乘大眾運輸工具，這裡的公車系統發達、班次密集，可以搭乘公車往返台北市中心，在捷運系統方面，將來在台北大學、國家教育研究院、龍埔等地都有捷運出口，往返各地將更加便利。