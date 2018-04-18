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〈永達理保經展望〉明年擬盈餘轉增資至4億人民幣 2021年A股上市

永達保經集團董事長吳文永為大陸永達理保經江蘇分公司業務員授課。(鉅亨網記者陳慧菱攝)
永達保經集團董事長吳文永為大陸永達理保經江蘇分公司業務員授課。(鉅亨網記者陳慧菱攝)

大陸永達理保經由台灣永達保經轉投資，為台資在大陸發展的第一大保經代公司，永達理近年穩定且快速發展，去年稅後純益人民幣 1.86 億元，集團董事長吳文永表示，明年擬盈餘轉增資將資本額拉高到 4 億元，但擴充據點速度不見得會再那麼快速，而是更深耕在地，並擬於 2021 年在 A 股上市。

大陸永達理保經由台灣永達保經轉投資且持股達 24.9%，而其餘股權為大陸銓冠公司 41.1%、大陸厚鋻公司 24%、大陸信泰人壽 10%。今 (2018) 邁入第 7 年，資本額 8000 萬人民幣 (下同)，自從 2015 年一開始獲利，就已賺超過母公司永達保經，不但將成功經驗複製到大陸，更青出於藍更勝於藍。

大陸永達理保經目前設有 15 家分公司及 40 個營業據點，2017 年新契約保費收入達人民幣 17.80 億元，主管人力達 6005 人，MDRT 會員人數已完成 1247 位，一年的人均新契約保費為 40 萬元，13 個月繼續率達 96%。

目前永達理各主要獲利據點中，又以江蘇分公司單家公司獲利最高，該據點由總經理羅大海所掌舵，去年達成新契約保費收入 3.1 億元；而上海靜安為獲利貢獻度最多，因為有上海靜安營業部總經理黃素英所領軍的靜安 A、與副總李湘菁領軍的靜安 B 合力貢獻，靜安 A 去年新契約保費貢獻 2.3 億元、靜安 B 貢獻 2.5 億元。

上海保險業競爭激烈，當地擁有超過 70 家保險公司，但是永達理上海靜安營業部 A、B 卻成功打進該市場，李湘菁表示，光是她所屬的營業部，就占地千坪，正因為該團隊擁有人數眾多的 MDRT，因應訓練及業務所需，所以即使上海辦公樓租金不俗，永達理仍一口氣承租大坪數的辦公室，而如此規模龐大的辦公室，在上海其他保險業界中也是少見。

其實，不只上海靜安的營業務占地面積廣大，蘇州分公司也占地八、九百坪。

但是因為承租辦公室，隨著大陸租金愈來愈貴，永達理 40 個據點，目前一年需支付 4 億元台幣租金，這讓永達理開始思考直接買樓，吳文永透露，去年斥資 1700 萬人民幣在常州買下 1800 平方米，若換算成台幣，相當於每坪 13.6 萬元，因此未來在投報率考量下，會陸續評估買樓做為營業據點。

談到台灣保險業與大陸保險業的不同，羅大海從代表保險密度的保險滲透度分析，他說，近 7 年以來，台灣的保險滲透度平均落在 17-19%，但是大陸平均不到 4%，顯示大陸還有許多可以開發的機會。

此外，黃素英指出，大陸為了發展一帶一路，需要長期資金，連帶在政策上也影響到保險業的發展，短年期商品銷售限縮，鼓勵保險業者販售長年期商品，此政策改變，對銀行保險通路愈來愈不利發展，都是主打長年期商品的保經公司崛起，這也是近年永達理保經受惠快速發展的主因之一。

展望今年，吳文永預估，2018 年大陸永達理新契約保費收入可望大幅成長到人民幣 45 億元、營業收入 36 億元、13 個月保單繼續率 96.5%、主管人力 1 萬 3500 人及 3000 位 MDRT。

不過，隨著永達理在大陸發展愈來愈好，吳文永表示，明年擬盈餘轉增資將資本額拉高到 4 億元，此外，過去曾透露擬赴美上市的策略也已轉向，看好 A 股的流動性以及本益比較高，永達理保經規劃將於 2021 年在 A 股上市。

資料來源：永達理保經
資料來源：永達理保經

 

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