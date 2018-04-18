〈永達理保經展望〉明年擬盈餘轉增資至4億人民幣 2021年A股上市

大陸永達理保經由台灣永達保經轉投資，為台資在大陸發展的第一大保經代公司，永達理近年穩定且快速發展，去年稅後純益人民幣 1.86 億元，集團董事長吳文永表示，明年擬盈餘轉增資將資本額拉高到 4 億元，但擴充據點速度不見得會再那麼快速，而是更深耕在地，並擬於 2021 年在 A 股上市。

大陸永達理保經由台灣永達保經轉投資且持股達 24.9%，而其餘股權為大陸銓冠公司 41.1%、大陸厚鋻公司 24%、大陸信泰人壽 10%。今 (2018) 邁入第 7 年，資本額 8000 萬人民幣 (下同)，自從 2015 年一開始獲利，就已賺超過母公司永達保經，不但將成功經驗複製到大陸，更青出於藍更勝於藍。

大陸永達理保經目前設有 15 家分公司及 40 個營業據點，2017 年新契約保費收入達人民幣 17.80 億元，主管人力達 6005 人，MDRT 會員人數已完成 1247 位，一年的人均新契約保費為 40 萬元，13 個月繼續率達 96%。

目前永達理各主要獲利據點中，又以江蘇分公司單家公司獲利最高，該據點由總經理羅大海所掌舵，去年達成新契約保費收入 3.1 億元；而上海靜安為獲利貢獻度最多，因為有上海靜安營業部總經理黃素英所領軍的靜安 A、與副總李湘菁領軍的靜安 B 合力貢獻，靜安 A 去年新契約保費貢獻 2.3 億元、靜安 B 貢獻 2.5 億元。

上海保險業競爭激烈，當地擁有超過 70 家保險公司，但是永達理上海靜安營業部 A、B 卻成功打進該市場，李湘菁表示，光是她所屬的營業部，就占地千坪，正因為該團隊擁有人數眾多的 MDRT，因應訓練及業務所需，所以即使上海辦公樓租金不俗，永達理仍一口氣承租大坪數的辦公室，而如此規模龐大的辦公室，在上海其他保險業界中也是少見。

其實，不只上海靜安的營業務占地面積廣大，蘇州分公司也占地八、九百坪。

但是因為承租辦公室，隨著大陸租金愈來愈貴，永達理 40 個據點，目前一年需支付 4 億元台幣租金，這讓永達理開始思考直接買樓，吳文永透露，去年斥資 1700 萬人民幣在常州買下 1800 平方米，若換算成台幣，相當於每坪 13.6 萬元，因此未來在投報率考量下，會陸續評估買樓做為營業據點。

談到台灣保險業與大陸保險業的不同，羅大海從代表保險密度的保險滲透度分析，他說，近 7 年以來，台灣的保險滲透度平均落在 17-19%，但是大陸平均不到 4%，顯示大陸還有許多可以開發的機會。

此外，黃素英指出，大陸為了發展一帶一路，需要長期資金，連帶在政策上也影響到保險業的發展，短年期商品銷售限縮，鼓勵保險業者販售長年期商品，此政策改變，對銀行保險通路愈來愈不利發展，都是主打長年期商品的保經公司崛起，這也是近年永達理保經受惠快速發展的主因之一。

展望今年，吳文永預估，2018 年大陸永達理新契約保費收入可望大幅成長到人民幣 45 億元、營業收入 36 億元、13 個月保單繼續率 96.5%、主管人力 1 萬 3500 人及 3000 位 MDRT。

不過，隨著永達理在大陸發展愈來愈好，吳文永表示，明年擬盈餘轉增資將資本額拉高到 4 億元，此外，過去曾透露擬赴美上市的策略也已轉向，看好 A 股的流動性以及本益比較高，永達理保經規劃將於 2021 年在 A 股上市。