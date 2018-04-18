塑膠垃圾剋星誕生 科學家意外製造出專吃塑膠的突變酶

「塑膠垃圾」有剋星了！美國與英國科學家意外研發出一種可以更快分解塑膠的酵素 (突變酶)，可望解決日益嚴重的塑膠污染問題。這種酵素「專吃」廣泛用於塑膠瓶的聚乙烯對苯二甲酸酯 (PET)。

《星島日報》報導，每年有 800 多萬噸塑膠倒入全球海洋，預估到 2050 年，海洋中的塑膠廢物將和魚一樣多。這種由石油製成的產品會殘留毒性，對人類健康與環境構成危害。即使回收，多數塑膠產品仍可留在環境中數百年，因此研究人員正在尋找更佳的分解方法。

英國朴茨茅斯大學與美國能源部國家再生能源實驗室的科學家，專心研究數年前在日本發現的一種自然形成細菌。日本研究人員認為，這種細菌是近來才在廢物回收中心演化而成 (塑膠在 40 年代才發明出來)。這種細菌稱為 Ideonella sakaiensis，似乎專吃 PET 塑膠。

研究人員原本希望藉著分析結構，了解其中一種酵素 PETase 怎麼運作。結果他們意外開發出一種酵素，甚至能更有效分解 PET 塑膠。

研究人員首先使用比太陽光亮 100 億倍的超強 X 光，製造超高畫質的 PETase 酵素 3D 模型。而 PETase 酵素看起來很像另一種酵素，也就是在真菌與細菌中發現的角質分解酵素 (cutinase)。因此，研究人員改變 PETase 的活性部位，讓它變得較像角質分解酵素，無意間發現這種變異酵素，在分解 PET 上，甚至比天然版的 PETase 快 2 成。

研究人員樂觀的說，他們目前在進一步改善這種突變酶，希望它們可在更短時間內分解 PET 塑膠，提升到工業用層級。